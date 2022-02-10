歐盟打造自主半導體業 瞄準先進製程

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（中央社記者林育立柏林10日專電）歐盟日前公布「歐洲晶片法案」，計劃打造自主的半導體產業鏈，幕後主導的官員強調，歐盟對5奈米以下的先進製程特別感興趣，預期很快就會有大廠宣布投資。

歐盟負責內部市場的執行委員布勒東（Thierry Breton）接受德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問時表示，歐洲未來如果想成為全球領先的市場，有必要興建2到4座的大型晶圓廠。美國、中國等地都在興建晶圓廠，「超級強權很清楚先進晶片自給自足的必要性，現在已經是地緣政治的問題」。

歐盟對5奈米以下的先進製程尤其感興趣。布勒東說，去年提出打造歐洲半導體產業鏈的願景時，許多人批評他好高騖遠，「他們說2奈米晶片的目標太大膽也太貴，現在幾乎沒人這樣說了」。

布勒東強調，「歐洲生產20奈米以上的晶片，但未來市場所需的5奈米以下晶片由美國和亞洲瓜分，這樣的國際分工我們無法接受」。

歐盟8日公布「歐洲晶片法案」（EU Chips Act），計畫投入430億歐元（約新台幣1兆3700億元）的補貼，帶動半導體業投資，目標是將全球市占率從現階段的10%，在2030年前翻倍至20%。

不過，歐盟的補貼有條件。首先，投資必須是「歐洲的先驅」，要能帶動歐洲半導體技術的發展。

其次，歐盟將仿效美國「國防生產法」（Defense Production Act）的作法，管控供應鏈，在緊急情況下限制出口。

歐盟執委會一名不具名的官員強調，這不是保護主義，這是面對現實。

「歐洲晶片法案」的特點是突破過去對政府補貼規定的限制，在歐盟前所未見。執委會官員指出，新法實施後，「補貼建廠成本的40%至50%都不是問題」。

儘管「歐洲晶片法案」還需經過歐盟成員國及歐洲議會審查，走完程序至少要一年甚至更久，布勒東表示，相關規定馬上生效。

過去，歐盟與德國積極向英特爾（Intel）和台積電招手，布勒東有自信新法公布後，設廠決定很快就會宣布，「我們給他們3、4週的時間，好好消化我們的建議，到時就知道了」。（編輯：周永捷）1110210