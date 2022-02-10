德薩克森矽谷：歐洲晶片法案有助微軟和台積電投資

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（中央社記者林育立柏林10日專電）歐盟日前公布晶片法案，準備全力打造自主的半導體產業鏈，德國半導體聚落「薩克森矽谷」對此表示歡迎，強調歐盟的立法有助微軟（Intel）和台積電在歐洲投資。

德國東部薩克森邦（Sachsen）首府德勒斯登（Dresden）是歐洲最大的半導體聚落，晶圓代工業者格芯（GlobalFoundries）、晶片業者英飛凌（Infineon）都在當地設廠。薩克森矽谷（Silicon Saxony）是50幾家相關業者組成的同業公會，員工總數約7萬人。

歐盟執委會8日公布「歐洲晶片法案」（European Chips Act），計劃撥款430億歐元（約新台幣1兆3700億元）帶動半導體業研發和投資，目標將全球市占率從目前的10%，在2030年前翻倍至20%。

薩克森矽谷對歐盟的建議表示歡迎，指出歐盟總算加快速度，避免在全球投資設廠的競爭中落後。

薩克森矽谷總裁羅波恩（Dirk Röhrborn）在聲明中說，半導體投資成功的關鍵是速度，歐洲晶片法案為半導體業留在歐洲和薩克森矽谷提供良好的基礎，並讓有意在歐洲設廠的微軟和台積電的投資成為可能。

德國經濟部對歐盟公布晶片法案也表示歡迎，次長布蘭特納（Franziska Brantner）表示，執委會的法案可推動半導體在歐洲的生產，讓歐洲在這個具戰略重要性的產業更強大和自主，防止製造業遇到晶片供應短缺和減產的問題。（編輯：黃自強）1110210