台股漲24.02點
2025/7/2 13:50
（中央社台北2日電）台北股市今天震盪收漲，收盤漲24.02點，為22577.74點，漲幅0.11%，成交金額新台幣2976.02億元。
加權指數開盤為22463.55點，盤中最高22577.74點，最低22396.26點；不含金融股指數19652.99點，漲30.47點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.58%、食品股漲0.28%、塑化股漲0.66%、紡織股漲1.26%、機電股漲0.07%、造紙股跌0.06%、營建股漲0.25%、金融股跌0.29%。
委買張數1964萬9771張，委賣張數871萬4035張，成交張數503萬4192張。
收盤時上漲529家，下跌417家，持平115家。
成交量前5名個股為南亞科、神達、寶成、新光金、元大台灣50。
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漲幅前5名個股為大量、必應、寶成、東哥遊艇、遠雄來。
跌幅前5名個股為銘旺科、迎廣、虹光、台揚、星通。1140702
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