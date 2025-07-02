綠指桃園藍委送禮攏絡 呂玉玲：依選罷法規定辦理

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（中央社記者葉素萍、王承中台北2日電）民進黨今天質疑，被提案罷免的國民黨桃園立委發放聯名版米粉等物資給選民、攏絡人心；另一方面，罷免團體遭到反罷方壓力，包括公車廣告使用立委肖像插圖剪影、Q版二創圖都被要求下架。民進黨呼籲選民726一定要出門投下「罷免同意票」。

國民黨立委呂玉玲表示，相關宣傳小物皆配合選罷法相關規定辦理，請外界勿以訛傳訛。

民進黨發言人吳崢、桃園市議員許家睿、魏筠召開「桃園送禮救罷免 打壓罷團出奧步」記者會，表示罷免投票進入倒數，遭國民黨立委及市府打壓情況愈加嚴重。

魏筠拿出國民黨桃園市6位立委的聯名版米粉、國民黨立委呂玉玲贈送的吐司，表示過去邀請民眾聽座談會是體恤辛苦，現場會有炒米粉，如今的座談會不是宣講民主理念，而是發放物資攏絡人心。

魏筠表示，呂玉玲現在一天辦2至3場座談會，可見非常急、非常怕，「難道民主可以用30元收買嗎」，呼籲民眾「物資照拿、票還是要照自己的意志投」。

許家睿表示，桃園罷團不只要面對反罷方壓力，也有來自市府各種刁難，包括前陣子辦活動時，會有各種理由無法租借場地；現在罷免進入第3階段，罷團要刊廣告，卻被說侵犯立委肖像權，包括剪影、Q版二創圖都被要求下架，造成很多廣告公司不敢接後續案子。

許家睿說，今早還有罷團領銜人被以違反選罷法遭告發前往警局筆錄，國民黨為反罷免，以司法恐嚇行徑，令人不齒。

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許家睿指出，在議會總質詢期間，桃園市長張善政公然配合國民黨議員，在議場簽署6位立委「反罷免」連署書；這次桃園有6席藍委被罷免，726大罷免成敗，桃園結果舉足輕重，呼籲民眾出門投票守護桃園、守護台灣。

吳崢表示，現在罷團是小蝦米對抗大鯨魚、資源極度不對稱的狀況。民進黨會全力支持，跟罷團一起作戰，拜託所有鄉親一定要出門投下「罷免同意票」。（編輯：萬淑彰）1140702