彰化2男為6百元債務約醫院外談判 爆衝突1死1傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化2日電）48歲蔣姓男子向50歲李姓男子討600元，2人今天上午7時許於衛福部彰化醫院外談判並爆發衝突，蔣男左手挫傷，李男遭刺傷後被民眾發現並通報醫護人員，經搶救宣告不治。

衛生福利部彰化醫院表示，蔣男與李男均為美沙冬藥癮戒治患者，2人於上午7時2分於美沙冬服藥區外發生口角，相約至醫院外田邊談判。

彰化縣警察局溪湖分局上午7時許獲報，初步了解為李男於6月30日向蔣男借新台幣600元，蔣男今天要求李男還錢，雙方於醫院外談判，李男揮拳毆打蔣男，蔣男從包包裡拿出野外求生刀自我防衛；2人於奪刀過程中，造成李男左前胸等處被刺傷，蔣男左手挫傷。

李男受傷後走進醫院後方停車場，有民眾發現不對勁，將他攙扶坐在草地旁，並通報醫護人員；李男被送進急診室時已明顯昏迷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

彰化醫院急診室主任黃鎧翊表示，李男到院已無呼吸心跳，經急救30分鐘不治，左頸有寬4公分傷口，研判是穿刺致命，死因由檢方相驗。

警方目前已將蔣男帶回偵辦，並由鑑識人員於現場採證，詳細相關案情仍待進一步釐清。（編輯：李淑華）1140702