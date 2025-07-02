加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 社會

彰化2男為6百元債務約醫院外談判 爆衝突1死1傷

2025/7/2 13:56（7/2 14:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
48歲蔣姓男子向50歲李姓男子討600元，雙方2日上午7時許於衛福部彰化醫院外談判，蔣男要求對方還錢，結果一言不合大打出手，蔣男左手挫傷，李男遭刺傷後被民眾發現並通報醫護人員，經搶救宣告不治。（民眾提供）中央社記者鄭維真傳真 114年7月2日
48歲蔣姓男子向50歲李姓男子討600元，雙方2日上午7時許於衛福部彰化醫院外談判，蔣男要求對方還錢，結果一言不合大打出手，蔣男左手挫傷，李男遭刺傷後被民眾發現並通報醫護人員，經搶救宣告不治。（民眾提供）中央社記者鄭維真傳真 114年7月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化2日電）48歲蔣姓男子向50歲李姓男子討600元，2人今天上午7時許於衛福部彰化醫院外談判並爆發衝突，蔣男左手挫傷，李男遭刺傷後被民眾發現並通報醫護人員，經搶救宣告不治。

衛生福利部彰化醫院表示，蔣男與李男均為美沙冬藥癮戒治患者，2人於上午7時2分於美沙冬服藥區外發生口角，相約至醫院外田邊談判。

彰化縣警察局溪湖分局上午7時許獲報，初步了解為李男於6月30日向蔣男借新台幣600元，蔣男今天要求李男還錢，雙方於醫院外談判，李男揮拳毆打蔣男，蔣男從包包裡拿出野外求生刀自我防衛；2人於奪刀過程中，造成李男左前胸等處被刺傷，蔣男左手挫傷。

李男受傷後走進醫院後方停車場，有民眾發現不對勁，將他攙扶坐在草地旁，並通報醫護人員；李男被送進急診室時已明顯昏迷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

彰化醫院急診室主任黃鎧翊表示，李男到院已無呼吸心跳，經急救30分鐘不治，左頸有寬4公分傷口，研判是穿刺致命，死因由檢方相驗。

警方目前已將蔣男帶回偵辦，並由鑑識人員於現場採證，詳細相關案情仍待進一步釐清。（編輯：李淑華）1140702

#衛福部彰化醫院
#警察局
#彰化縣警察局
#彰化醫院
#衛福部
#衛生福利部
#藥癮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：