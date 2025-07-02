鐘點移工計畫再開放試辦申請 拚首年10家單位

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（中央社記者吳欣紜台北2日電）勞動部推動鐘點移工計畫，因應民眾「臨短急」服務照顧需求，全台共6家公益團體提供服務，勞動部今天宣布，將開放第二階段試辦單位申請，力拚首年有10家試辦單位。

為滿足國內民眾照顧需求人力，勞動部推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，也就是鐘點移工計畫，讓民眾能自費向公益社團法人申請照顧人力，全台北部、中部、南部及東部共有6家公益團體通過勞動部評選並提供服務。

計畫上路近3個月，根據統計，6家公益團體已進用本國勞工32人、移工11人，總累計服務485人次、服務時數4814小時，並持續增加，其中2家單位服務時數也分別達1000小時。

為讓有更多公益團體加入提供服務，勞動部勞動力發展署近日再公告開放多元陪伴照顧服務試辦計畫第二階段試辦單位申請。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國告訴中央社記者，多元陪伴照顧服務試辦計畫上路3個多月，使用狀況穩定，也有部分公益團體陸續表示想要參與試辦。

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蘇裕國說，計畫最初的目標也希望首年有10家試辦單位參與，因此公告第二階段申請，全台各縣市只要有意願的公益團體都可以來申請參加。

根據計畫，只要依法設立或登記滿五年財團法人或非營利社團法人可檢具申請表、多元陪伴照顧服務計畫書等申請文件提出申請，後續將由勞動部組成的評選小組召開評選會議進行評選，評選結果預計於9月29日前公布在勞動部勞動力發展署外國人勞動權益網站。（編輯：李亨山）1140702

勞動部鐘點移工計畫因應民眾「臨短急」的服務照顧需求，6家公益團體服務時數已達4814小時，勞動部近日再公告開放多元陪伴照顧服務試辦計畫第二階段試辦單位申請。（中央社檔案照片）

勞動部鐘點移工計畫因應民眾「臨短急」的服務照顧需求，6家公益團體服務時數已達4814小時，勞動部近日再公告開放多元陪伴照顧服務試辦計畫第二階段試辦單位申請。（中央社檔案照片）

勞動部鐘點移工計畫因應民眾「臨短急」的服務照顧需求，6家公益團體服務時數已達4814小時，勞動部近日再公告開放多元陪伴照顧服務試辦計畫第二階段試辦單位申請。（中央社檔案照片）

勞動部鐘點移工計畫因應民眾「臨短急」的服務照顧需求，6家公益團體服務時數已達4814小時，勞動部近日再公告開放多元陪伴照顧服務試辦計畫第二階段試辦單位申請。（中央社檔案照片）

勞動部鐘點移工計畫因應民眾「臨短急」的服務照顧需求，6家公益團體服務時數已達4814小時，勞動部近日再公告開放多元陪伴照顧服務試辦計畫第二階段試辦單位申請。（中央社檔案照片）

勞動部鐘點移工計畫因應民眾「臨短急」的服務照顧需求，6家公益團體服務時數已達4814小時，勞動部近日再公告開放多元陪伴照顧服務試辦計畫第二階段試辦單位申請。（中央社檔案照片）

勞動部鐘點移工計畫因應民眾「臨短急」的服務照顧需求，6家公益團體服務時數已達4814小時，勞動部近日再公告開放多元陪伴照顧服務試辦計畫第二階段試辦單位申請。（中央社檔案照片）

勞動部鐘點移工計畫因應民眾「臨短急」的服務照顧需求，6家公益團體服務時數已達4814小時，勞動部近日再公告開放多元陪伴照顧服務試辦計畫第二階段試辦單位申請。（中央社檔案照片）