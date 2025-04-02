鐘點移工計畫收費遭疑 洪申翰：針對短期緊急需求

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（中央社記者吳欣紜台北2日電）勞動部推動鐘點看護移工試辦計畫，但遭質疑收費標準高，勞動部長洪申翰今天強調，試辦計畫主要針對臨時短期緊急照顧需求，以自費行情來說，目前掌握計畫價格並沒有比較高。

滿足照顧需求人力，勞動部推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，也就是鐘點移工計畫，讓民眾能自費向公益社團法人申請照顧人力，後來有6家業者通過評選並聘僱移工及培訓。

而6家試辦單位的收費標準，因服務提供區域不同會有物價水平落差，以單次4小時服務約在新台幣1000元至1250元之間，單次8小時服務約在1200元至2500元之間，全日24小時含10小時休息時間則在2600元至3500元之間。

此計畫原訂3月底上路，但因為遭外界批評價格過高，勞動部決議延後至清明連假後上路，洪申翰今天接受媒體聯訪時對此指出，「就我們掌握的，其實並沒有比市場價格高」。

洪申翰解釋，「多元陪伴照顧服務試辦計畫」優先設定對象其實是臨時短期、有緊急照顧需求的，像是出國剛返家有空窗期需要生活協助，或是手術後再就醫這種臨時短期的緊急照顧需求。

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洪申翰表示，以這類型需求的自費行情來看，其實勞動部的試辦計畫費用是更有競爭力的，但因為這是試辦計畫，所以可以滾動檢討，也可以依照試辦狀況滾動修正。

洪申翰強調，這是一個嶄新概念的計畫，希望大家能夠更了解，目前預計在清明連假後上路。（編輯：張雅淨）1140402