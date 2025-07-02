16共機越中線配合共艦騷擾台灣 國軍嚴密掌握應處

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（中央社記者吳書緯台北2日電）漢光軍演將至，中國對台軍事襲擾頻次增加，國防部表示，自今天上午9時25分起，陸續偵獲中共軍機25架次出海活動，其中16架次逾越中線及其延伸線，配合共艦假所謂「聯合戰備警巡」之名，對台灣周邊海、空域進行騷擾，國軍嚴密掌握應處。

國軍「漢光41號」演習實兵演練將於9日至18日進行，中國人民解放軍連日加大對台灣的軍事襲擾；國軍昨天偵獲共機53架次，其中37架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦8艘，總計中共61機艦持續在台海周邊活動。

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國防部中午12時20分指出，自今天上午9時25分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計25架次出海活動，其中16架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北、中、東部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對台灣周邊空、海域進行騷擾。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。（編輯：張若瑤）1140702