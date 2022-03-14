歐盟推晶片法案 專家：台半導體布局要有新思維

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（中央社記者張璦台北14日電）歐盟執委會通過晶片法案，預計提撥約430億歐元的政府預算和私人投資；專家表示，歐盟尋求與台灣等半導體業者共建健康產業生態系，業者應從歐洲整體產業面發展的角度思考，把握布局良機。

歐盟執委會於今年2月8日正式公布歐盟晶片法案，預計提撥約430億歐元，折合約新台幣1兆3400億元的政府預算和私人投資，促進歐洲半導體產業發展，目標在2030年以前，歐盟在全球半導體產值的占比從現在的約10%提高為20%，這項法案為近期歐洲對半導體最大公共投資。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇表示，全球半導體供應鏈受到中美貿易戰、全球政治情勢、保護主義與疫情影響，逐漸改為短鏈，著重當地生產在地供應。世界各國紛紛提出各項補助方案，例如美國、日本等，這次歐洲的晶片方案，也在這樣的背景下推出，可說是近年來全球半導體產業發展的大趨勢。

曾博昇進一步說，歐洲雖在關鍵性半導體設備、晶圓原材料與先進IP設計上扮演全球半導體供應鏈要角，然而，過去忽略整體半導體產業鏈的建制，整合性不足，導致晶片自給率過低。

他說，這次獎勵計畫亮點之一，在於首度提出歐盟晶片產業鏈建置的構想，特別將晶片生產的兩種模式納入這次發展計畫。

曾博昇指出，歐盟盼吸引更多投資加入歐洲晶片生產行列，一類是品牌商一條龍製造中的晶片生產機構，另一類則是晶圓代工製造廠；符合條件的晶片生產機構若能獲選，將有利在歐洲各國設廠投資，並取得各項優惠。

他表示，除現在台面上歐盟晶片法案的430億歐元（約1兆3400億台幣）政府預算和私人投資外，半導體產業另外可搭配申請更高額的歐洲後疫情重建基金項目。

台灣半導體產業考慮進軍歐洲市場、享受相關優惠補助前，曾博昇指出，業者要從歐洲整體產業面發展的角度來思考，才能在各方競爭者中勝出。

他說，歐盟目前終端應用者的市場主要有三類；一個是以雲端資料運算中心為主的計算產業，二是包含物聯網在內的通訊與網路基礎設施業，另有電子電力學應用領域及汽車等產業。

歐盟本身有強健的汽車、感測器產業，曾博昇說，這些產業對半導體晶片的需求日益增加，因此歐盟並非只是期待外國半導體業者到歐盟設廠，而是尋求與包括台灣在內的各國半導體產業深化合作，共建一個健康的產業生態系。

他指出，歐盟執委會在核准補助案時，考量的是申請者對歐盟相關產業整體的助益多大，特別是終端產品使用者能否良好地應用這些半導體晶片。

曾博昇建議，趁此良機，台灣半導體產業可思考如何參與，擴大自身在全球的布局，並增強產業影響力。由於歐盟補助不只是要求到當地製造，而是期待業者提出對產業面有助益的合作計畫，因此欲投資者可諮從歐洲整體產業面發展的角度來思考，布局在歐洲的投資計畫。（編輯：潘羿菁）1110314