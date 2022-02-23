特派專欄 看重台灣晶片也在意對中關係 歐盟小心翼翼跳探戈

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中央社駐布魯塞爾派員唐佩君／2月23日

近年美中科技戰及疫情擾亂供應鏈，台灣以半導體製造大國扶搖直上，歐盟近期公布「歐洲晶片法案」就將台灣列入盟友行列。歐盟官員雖公開肯定台灣，但也在意與中國的關係，凸顯歐盟在與台灣進對應退上仍小心翼翼。

在全球晶片荒之際，歐盟喊了半年打造新的半導體產業鏈，以達到供應自足及維持歐盟競爭力的「歐洲晶片法案」（European Chips Act）終於在2月8日公布，歐盟當天出動3位高層官員宣布這項重要法案。

而國際半導體產業怎麼能缺少台灣？記者早早到了現場要記錄歐盟會如何提及台灣。

歐盟安排在2個不同場地宣傳這個法案，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在被稱為VIP Corner的講台上率先登場，興奮表情搭配堅定手勢宣布未來要砸下數百億歐元，讓歐洲2030年全球晶片市占率較現階段9%，翻倍至20%。

她強調將透過投資、監管以及與戰略夥伴合作，讓歐洲成為晶片產業的領導者。當提到與哪些國家合作時，她點名理念相近夥伴，包括美國或日本，但她也只公開提這兩個國家。

范德賴恩講完稿後直接掉頭而去，所有記者迅速收器材轉移陣地到大簡報室，等待歐盟執委會執行副主席兼數位執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）及歐盟負責內部市場業務的執行委員布勒東（Thierry Breton）出面說明法案內容。

這兩位官員上場後，各自以英語及法語闡述如何確保歐洲在晶片研究、構建下一代設備等保持領先地位的雄心壯志，講了半小時後，維斯塔哲則提到將與美國、日本、韓國和新加坡等理念相近夥伴合作。

隨後進入提問時段，媒體進一步詢問范德賴恩剛談話沒提到台灣，而台灣會是「歐洲晶片法案」的理念相近夥伴嗎？

此時歐盟官員順勢公開肯定台灣，維斯塔哲說，「歐洲晶片法案」正在進行中的一些討論涉及台灣的台積電，表示歐洲市場也對台積電開放。布勒東則強調台灣在全球半導體製造領域地位非常重要，歐洲使用的半導體可能50%是在台灣生產，台灣擁有許多專業知識，歐洲當然歡迎。

其實歐盟當天在公布「歐洲晶片法案」的文本中，2度提到台灣的重要性，指當前晶片製造過度集中，全球只有位於台灣和韓國的兩家廠商有能力製造最先進的晶片，並明確表示歐盟將與美國、日本、台灣等夥伴探討合作。

在美中歐科技戰以及疫情衝擊供應鏈下，半導體產業不只是戰略重要產業，也沾上地緣政治競爭。

被稱為是台灣「護國神山」的台積電最近宣布要招募具備政治經濟背景的博士人才，就引發外界高度關注，而歐盟在文件中列台灣等國家為晶片盟友，但歐盟領導人未公開提及，難免令人覺得對盟友有點距離。

近年來，相較歐洲議會大力推進與台灣關係，通過多項友台決議案，歐盟執委會對促進與台灣關係則顯得多所顧慮。外媒曾報導去年11月歐盟高層下令延後一項提升與台灣貿易關係的計畫，原因是歐盟更在意與中國的關係。

歐盟高層規劃希望今年4月與中國領導人對話，在此之前對台灣話題則顯得小心翼翼。雖在歐洲晶片法案文字版中點出台灣是盟友，但公開時還是低調，未見大聲說出台灣的名。（編輯：周永捷）1110223