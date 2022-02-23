三星傳流失高通Nvidia等大客戶 與台積電競爭恐落下風

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韓國商報23日報導，三星電子大客戶可能將訂單轉向台積電或英特爾，使三星在與台積電的競爭中落於下風。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）韓國媒體引述消息人士報導，輝達（Nvidia）、高通（Qualcomm）等三星電子大客戶可能將訂單轉向台積電或英特爾（Intel）下單，使三星在與台積電的競爭中落於下風。

韓國商報（Business Korea）英文版今天報導，輝達去年推出的RTX30系列全部都是使用三星電子的8奈米製程，不過消息人士指出，輝達預計在9月推出採用5奈米製程的RTX40系列，將改與台積電合作，預計將支付90億美元訂金，其中18億美元會在今年第一季支付。

同時，三星電子與另一個大客戶高通關係也不如先前緊密，去年重返半導體市場的英特爾，近期宣布與高通及亞馬遜合作，其中與高通預計在2024年合作投入2奈米製程，可能讓過去以高通大單與台積電匹敵的三星電子落於下風。

報導指出，三星電子雖積極與特斯拉（Tesla）、Google、國際商業機器公司（IBM）合作，但若失去輝達、高通兩家大客戶，將更難追上台積電的腳步。

輝達與高通是三星電子半導體事業的最大客戶，業界人士向韓媒digital daily表示，三星電子半導體每季銷售量至今都維持上升趨勢，但近期因良率問題面臨危機，若失去最大客戶將成為相當大的打擊，認為三星應盡快提高製程技術能力及設計能力，以度過難關。（編輯：黃自強）1110223