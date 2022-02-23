俄派兵烏克蘭 韓國政府不排除跟進制裁

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）俄羅斯承認烏克蘭東部2個親俄地區為獨立國家，並派遣「維和人員」進入烏克蘭，引發國際譴責與制裁，韓國政府高層今天表示，不排除跟進制裁行動。

韓國總統府青瓦台高層官員今天對媒體表示，韓方正密切關注俄烏局勢變化及可能對韓國造成的影響，並評估政府可能做的各種對應措施，但目前不考慮派兵或進行軍事支援。

美國、歐盟、日本等主要地區及國家今天紛紛宣布對俄羅斯制裁措施，媒體關心美國政府是否也向韓方提出參與制裁的要求。青瓦台官員表示，美國接連對俄羅斯祭出強力出口禁令、金融制裁等，美國友邦紛紛提出制裁協議，展現支持制裁俄羅斯的意願，韓方則對此保持開放態度，正與相關國家緊密溝通。

不過，官員以相關內容涉及外交協議為由，婉拒證實是否採取制裁等具體內容。

官員說明，韓國政府會根據俄烏局勢動向及各國採取應對狀況調整相應措施，並強調會盡力降低對韓國經濟影響，會將維持國民經濟活動穩定視為最優先事項。

部分意見認為，若韓國採取與俄羅斯對立的行動，可能對東北亞局勢穩定及朝鮮半島和平進程造成負面影響。

官員對此指出，美國、歐洲及俄羅斯過去都對朝鮮半島和平進程做出相當貢獻，維持這些國家間的緊密合作相當重要，韓方將持續與相關國家緊密溝通，避免烏克蘭問題影響朝鮮半島和平進程。（編輯：馮昭）1110223