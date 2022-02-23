專家：台灣若跟進制裁俄羅斯 對半導體影響不大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

烏克蘭與俄羅斯局勢緊繃，台經院專家分析，台灣若跟進各國制裁俄羅斯，對台灣半導體產業不會造成太大影響。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹23日電）烏克蘭危機升高，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，台灣未來若決定管制半導體出口俄羅斯，對台灣半導體產業影響應不大。

烏克蘭與俄羅斯局勢緊繃，自由時報報導，若情況進一步惡化，台灣基於與美日戰略合作，可能也會跟進美國及日本，對俄羅斯進行制裁，包括禁止半導體出口俄羅斯等。

晶圓代工廠台積電指出，若政府決定管制出口俄羅斯，台積電向來遵循法規，會配合辦理。

劉佩真說，台灣目前跟俄羅斯在半導體的出口關係，以去年1月到11月來看，俄羅斯是位居台灣半導體出口第35的國家；前5大出口品項包括混合式IC、放大器、動態隨機存取記憶體（DRAM）、電晶體及相關晶圓、處理器及相關控制IC。

她表示，應用都是在個人電腦、智慧手機或消費性電子方面，未來台灣如果跟進美國及日本同步對俄羅斯進行半導體出口管制，俄羅斯下游終端電子產品在晶片供應上確實會受到影響。

劉佩真預期，管制出口俄羅斯，對於台灣整體半導體出口並不會造成太大影響，主要是台灣半導體最主要出口國家還是以美國、中國、歐洲、日本、韓國及東南亞國家為主。

此外，未來美國晶片業者還會持續加大對台積電先進製程下單，可望彌補出口俄羅斯短少的影響，劉佩真認為台灣今年整體半導體出口還是有機會續創新高。

劉佩真表示，台灣未來若跟進美國與日本對俄羅斯進行制裁，預計對台灣半導體國際能見度會有提升效應，在美日聯盟當中的地位相對更為穩固。

劉佩真說，若其他國家陸續加入管制半導體出口俄羅斯，可能會對俄羅斯下游終端電子產品銷售端產生一定影響。

市調機構集邦科技資深分析師喬安也認為，台灣若對俄羅斯制裁，對台灣晶圓代工廠的直接衝擊有限，但可能造成終端銷售市場萎縮，是否間接導致零組件拉貨動能減弱而出現砍單潮，值得留意。

劉佩真提醒，俄羅斯把持著全球半導體關鍵氣體氖及貴金屬鈀、鎳等，未來如果俄羅斯進行反制，首當其衝的可能是美國供應鏈，相對應的亞洲市場短期內有機會接獲來自美國業者的轉單。長遠來看，還是對於半導體全球供應鏈的供給端產生較不確定的因素。（編輯：張均懋）1110223