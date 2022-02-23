更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯武力入侵烏克蘭 歐美日等國制裁一次看【不斷更新】
國際

俄羅斯武力入侵烏克蘭 歐美日等國制裁一次看【不斷更新】

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
兩岸

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／NFT登熱搜關鍵字 什麼都能賣是新商機還是炫富跟風？
首頁 / 產經
烏克蘭危機
新聞專題
烏克蘭危機6/300

專家：台灣若跟進制裁俄羅斯 對半導體影響不大

2022/2/23 17:39（2/23 18:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭與俄羅斯局勢緊繃，台經院專家分析，台灣若跟進各國制裁俄羅斯，對台灣半導體產業不會造成太大影響。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
烏克蘭與俄羅斯局勢緊繃，台經院專家分析，台灣若跟進各國制裁俄羅斯，對台灣半導體產業不會造成太大影響。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹23日電）烏克蘭危機升高，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，台灣未來若決定管制半導體出口俄羅斯，對台灣半導體產業影響應不大。

烏克蘭與俄羅斯局勢緊繃，自由時報報導，若情況進一步惡化，台灣基於與美日戰略合作，可能也會跟進美國及日本，對俄羅斯進行制裁，包括禁止半導體出口俄羅斯等。

晶圓代工廠台積電指出，若政府決定管制出口俄羅斯，台積電向來遵循法規，會配合辦理。

劉佩真說，台灣目前跟俄羅斯在半導體的出口關係，以去年1月到11月來看，俄羅斯是位居台灣半導體出口第35的國家；前5大出口品項包括混合式IC、放大器、動態隨機存取記憶體（DRAM）、電晶體及相關晶圓、處理器及相關控制IC。

她表示，應用都是在個人電腦、智慧手機或消費性電子方面，未來台灣如果跟進美國及日本同步對俄羅斯進行半導體出口管制，俄羅斯下游終端電子產品在晶片供應上確實會受到影響。

劉佩真預期，管制出口俄羅斯，對於台灣整體半導體出口並不會造成太大影響，主要是台灣半導體最主要出口國家還是以美國、中國、歐洲、日本、韓國及東南亞國家為主。

此外，未來美國晶片業者還會持續加大對台積電先進製程下單，可望彌補出口俄羅斯短少的影響，劉佩真認為台灣今年整體半導體出口還是有機會續創新高。

劉佩真表示，台灣未來若跟進美國與日本對俄羅斯進行制裁，預計對台灣半導體國際能見度會有提升效應，在美日聯盟當中的地位相對更為穩固。

劉佩真說，若其他國家陸續加入管制半導體出口俄羅斯，可能會對俄羅斯下游終端電子產品銷售端產生一定影響。

市調機構集邦科技資深分析師喬安也認為，台灣若對俄羅斯制裁，對台灣晶圓代工廠的直接衝擊有限，但可能造成終端銷售市場萎縮，是否間接導致零組件拉貨動能減弱而出現砍單潮，值得留意。

劉佩真提醒，俄羅斯把持著全球半導體關鍵氣體氖及貴金屬鈀、鎳等，未來如果俄羅斯進行反制，首當其衝的可能是美國供應鏈，相對應的亞洲市場短期內有機會接獲來自美國業者的轉單。長遠來看，還是對於半導體全球供應鏈的供給端產生較不確定的因素。（編輯：張均懋）1110223

延伸閱讀
烏克蘭危機恐牽動油價飆升 中油：油氣穩定供應西方磨刀霍霍喊制裁 俄羅斯貿易對象轉向中國俄烏情勢緊繃原物料飆漲 專家憂台灣輸入性通膨加劇台灣半導體產值去年首破4兆元 今年估續增17.7%俄烏衝突加劇金融市場震盪 法人：短空長多俄羅斯武力入侵烏克蘭 歐美日等國制裁一次看【不斷更新】傳美爭取盟友制裁俄國 外交部：採適當作為因應若政府對俄羅斯管制出口 工具機公會：配合政策
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀