烏克蘭危機恐牽動油價飆升 中油：油氣穩定供應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北23日電）烏克蘭危機升溫，中油表示，油價受期約保障，且原油供應來源達30餘國，可有效分散地緣政治風險；經濟部長王美花則表示，油價設有平穩機制，如果觸及每公升新台幣32.5元，中油將吸收一半漲幅，穩定油價。

俄羅斯承認烏東兩個分離主義地區為主權獨立國家，西方國家紛紛展開經濟制裁，國際油價今天應聲上揚，布倫特原油價格盤中漲至每桶99.50美元，創7年來最高水準。

有專家直言，烏克蘭危機升溫，油價飆升是必須考慮的關鍵風險因素，如果情況惡化，恐加劇台灣的輸入性通膨。

事實上，近一年國際原油價格持續攀升，國內能源價格原應大幅上漲，不過，中油為配合政府照顧民生與平穩物價，去年7月至今，天然氣僅電業用戶調漲，桶裝瓦斯更是已逾1年凍漲。

中油發言人張瑞宗告訴中央社記者，中油已按政府指示，妥善規劃安排，汽柴油、天然氣、桶裝瓦斯等國內油氣均穩定供應，民眾可以放心。

張瑞宗表示，以油價為例，油價公式本就遵循亞鄰最低價制度，去年全年52週，有40幾週都碰觸亞鄰最低價，未來機制持續發揮作用；同時，中油也會落實油價平穩機制，若油價近一步上升至35元，中油與政府將吸收75%。

台灣高達98%能源仰賴進口，中油以期約、現貨方式進口原油與天然氣。

張瑞宗指出，原油期約占60%，除受期約保障，貨源也非常多元，煉油廠原油達百餘種，來自中東、美國等30多國，可有效分散俄烏危機等突發風險，去年查德礦區也運回3船原油，儲備安全存量足夠。

至於中油天然氣長約占75%、現貨占25%，今年3月前現貨皆已買定，第1季供應無虞，後續也會滾動調整現貨進口量，因應地緣政治與市場變化。張瑞宗說，預期3、4月隨冬天結束，天然氣需求逐漸減少，價格將隨之下降。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

眼見油價攀升之勢未止，外界關注今年度油價預測。張瑞宗表示，全球原油供應充裕，又適逢美國伊朗核談判進行之際，若雙方可達成共識，伊朗受美國制裁管制油品每天150萬桶上下，將可進入市場，讓油價更趨穩定。

他說，根據機構預測，今年原油年均價落在72至75美元間，儘管美國能源總署（IEA）日前將布蘭特原油年均價調升至83美元，但由於影響年均價影響多且複雜，預期至今年下半年，姑且不論地緣政治，「供給大於需求」，年均油價有望維持在80元以下。（編輯：林淑媛）1110223