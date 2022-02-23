俄烏衝突加劇金融市場震盪 法人：短空長多

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）升息、地緣政治風險加上供應鏈未如期恢復等變數，干擾股市劇烈動盪，法人表示，在風險性資產短期修正後仍將重回基本面表現，趁春天氣候多變時，建議尋找未來3至5年經濟價值高的趨勢明星產業逢低買進。

投資人憂心俄烏戰爭恐一觸即發，市場預期，若俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭，恐引發能源及糧食飆漲，讓目前高漲的通膨更加惡化，市場避險情緒急劇升溫下，反應市場恐慌情緒的VIX指數同步飆高。

元大投信指出，歷史經驗顯示，地緣政治衝擊很少對經濟週期產生持久影響，預期風險性資產短期修正後仍將重回基本面表現。

元大投信分析，近期受到俄烏邊境衝突愈演愈烈，地緣政治風險陡增，導致VIX恐慌指數短線驟揚，在18日飆高至28.11，高於過去一年平均的20，不過從歷史數據來看，VIX指數在30以上，台股加權股價指數通常也會來到相對低點，反而可以將近期的台股短波段修正，視為逢低分批布局，或是定期定額進場台股基金的絕佳時點。

元大投信指出，隨著防疫政策逐步趨於正常化，有利民間消費明顯反彈，且從1月數據來看，台灣出口和固定資產投資有望維持強勁表現，都有利台股企業每股盈餘持續向上增長，加上台股目前本益比僅約在15倍水準，低於過去十年平均的17倍，扣除台積電後的本益比更僅約12倍，相當具有投資吸引力。

統一投顧董事長黎方國則認為，升息議題對全球股市的影響相較俄烏紛擾長遠，預期上半年的利空紛擾相對多，保守因應現金為王，下半年會是好的機會。

第一金投信協理王源錦指出，通膨加速上升，打亂聯準會算盤，計畫加快升息與縮表的方式來扭轉局面，其影響廣度、時間，將更勝另外兩者。

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觀察近30年，聯準會升息前1個月，因擔憂資金行情降溫，標普500指數下跌2.13%；後3個月，市場持續修正2.63%。直到升息後6個月，企業獲利增速快跑，標普500指數翻多上漲3.48%，以科技股為首的那斯達克指數，平均甚至上漲11.71%，漲幅較前者多一倍。

展望未來，景氣進入V型擴張後的調整期。雖然貨幣緊縮干擾，股市來回震盪頻率變多，惟企業獲利保持穩步增長；以標普500企業為例，今年成長率預估5.5%至9.3%，將提供基本支撐，市場不至於崩盤。因此，待懸而不定的貨幣政策底定，逢低搶反彈或長線買盤可望歸隊。（編輯：潘羿菁）1110223