金控雙雄對俄羅斯曝險逾400億 集中政府公債

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（中央社記者謝方娪、蘇思云台北23日電）俄烏情勢升溫，富邦金對俄羅斯曝險新台幣212億元，國泰金旗下國壽對俄羅斯曝險200億元，主要都集中政府公債。

烏克蘭危機升溫，美國、英國、歐盟等陸續宣布對俄羅斯的經濟和金融制裁計畫，全球密切關注對金融市場影響。

截至2022年1月止，富邦金整體對俄羅斯曝險金額新台幣212億元，其中政府公債約177億元，占比83%，對烏克蘭無曝險部位；國泰金旗下國壽在俄羅斯曝險約200億元。

國泰人壽發言人林昭廷告訴中央社記者，國壽在俄羅斯曝險主要是俄羅斯政府公債，但相關事件對信評沒有特別影響，認為俄羅斯政府不會到違約的情況；另國壽投資規模約7兆多元，俄羅斯占比僅不到0.3%，對整體投資布局沒什麼影響。

金管會統計，截至2021年底，台灣金融業對烏俄曝險2291.71億元，其中以保險業曝險1470億元最高，以地區別觀察，金融三業曝險多集中在俄羅斯。

根據中華信評今天發布的評等快訊，台灣壽險業對外幣投資配置比例較高，其中包括投資俄羅斯債券，儘管地緣政治緊張局勢可能會讓台灣壽險業者面臨較不利的波動，但評估壽險業在俄羅斯投資曝險部位仍在可控範圍內。

中華信評估計，中華信評授予評等的台灣壽險業在俄羅斯投資占其總投資資產不到1%，在總股東權益占比約6%，若相對總調整後資本（TAC）而言占比為4%。若以TAC為基礎，部分壽險公司曝險部位較高，個別壽險公司曝險部位在其TAC占比介於2%至12%間。

中華信評認為，就算發生大量拋售導致估值損失嚴重等最不利的情況，台灣整體壽險業仍有足夠的緩衝空間吸收投資曝險部位因價格波動帶來的不利影響。（編輯：張均懋）1110223