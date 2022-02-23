台股重回萬八 法人：突破短期均線才有利續彈

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（中央社記者潘智義台北23日電）俄烏情勢升高，美國宣布將對俄羅斯祭出第一波經濟制裁。由於美股期貨電子盤走揚，台股今天開低走高，重新站上萬八關卡，法人認為，後續須突破短線均線反壓，才可避免盤勢轉弱。

台股今天終場收在18055.73點，上漲86.44點，漲幅0.48%，成交值新台幣2689.88億元，加計盤後交易約2729.41億元；今天8大類股全面上揚，帶動指數重新站回18000點關卡，短線上檔將遭遇5日均線18149點、10日均線18157點反壓。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，過去經驗顯示，地緣政治因素對股市影響，都是「開打就結束」；除非俄烏戰事讓歐美國家親自參戰，否則都不會造成太大利空。他認為，畢竟最壞的情況掌握後，股市將可逐步從利空中脫離，接下來指數仍須越過5日、10日均線，才有利續漲。

黃國偉指出，短期台股要利空出盡，仍須待美國聯邦準備理事會（Fed）在3月中升息之後。在升息之前，美國將會公布消費者物價指數，若又有通膨疑慮帶動加碼升息幅度的說法，恐引發股市下挫；升息後，不確定因素將可釐清。

他強調，接下來台股須反彈到短期均線之上，才能進一步往上，避開短線盤勢轉弱疑慮。現階段選股以傳產股為主，包括解封、配息、原物料題材；電子股焦點則暫從上游轉到下游。（編輯：張良知）1110223