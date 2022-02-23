俄烏情勢緊繃原物料飆漲 專家憂台灣輸入性通膨加劇

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）俄烏局勢升溫，美國總統拜登稍早已經宣布制裁措施，外界關注是否會持續擴大，傷及全球經濟。專家學者直言，油價飆升是關鍵風險因素，如果情況惡化，恐加劇台灣的輸入性通膨。

蒲亭（Vladimir Putin）21日簽署行政命令，承認烏克蘭東部兩個分離地區頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）是獨立國，接著派遣部隊以「維和人員」身分進入當地。

俄羅斯此舉被視為是入侵烏克蘭的開始，引發國際高度關注。美國總統拜登今天宣布制裁俄羅斯2大金融機構，歐洲聯盟成員國今天也一致同意針對俄羅斯侵犯烏克蘭領土完整，實施一系列制裁，並限制俄羅斯進入歐盟資本和金融市場。

台經院院長張建一分析，美國初步制裁的力道看起來「不痛不癢」，可以持續觀察後續發展；假如俄羅斯進一步進逼烏克蘭，戰況升溫，很可能導致大宗物資價格進一步上漲，加劇通膨壓力，台灣也可能面臨輸入性通膨的威脅。

星展投資總監辦公室今天發布「烏克蘭危機對全球金融市場的影響」報告，內容也提到同樣看法；俄羅斯僅占全球GDP的1.8%，俄烏情勢導致經濟危機擴散的風險偏低，帶來的更大威脅將是能源價格飆升。

星展投資總監辦公室分析，若俄羅斯入侵烏克蘭，由於供應緊張，油價將因供給緊張而上揚。歐洲主要地區依賴俄羅斯的液化天然氣（LNG）管道的比率高達40%，對俄羅斯的制裁將導致供應中斷並使當地政治騷動，從俄羅斯輸往歐洲北溪2號管道的建設也將停止，對供應面增添壓力。

今年冬天LNG供應已經相當緊俏，星展集團認為，俄烏緊繃局勢對LNG供應或進口量的影響，將導致更高的LNG價格，對油價也有間接影響；考量後疫情時代全球經濟回穩、需求復甦時，供給不足導致供需失衡，星展預測2022年和2023年平均布蘭特原油價格分別為每桶80和87美元，高於2021年的71美元。

此外，烏克蘭被稱做「歐洲糧倉」，是小麥、玉米的重要出口國，當戰況升溫，除了能源價格受影響，小麥、玉米價格同樣可能上攀。

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張建一指出，當大宗物資價格上漲，如小麥，台灣又有進口需求，原料價格漲價將牽動後面一系列產品的成本走高，像是飼料、麵粉，進而影響肉品、麵包等價格，可能導致大家最擔心的「輸入性通膨」蠢蠢欲動。

這也是為何俄羅斯、烏克蘭明明遠在天邊，台灣政府及經濟學者仍繃緊神經，謹慎觀察俄烏情勢，就連主計總處在物價記者會時也提到，近期因為俄烏情勢緊張，國際原油價格相對高檔，造成物價存在不小壓力，後續必須持續關注國際原物料價格走勢對台灣的影響。（編輯：潘羿菁）1110223