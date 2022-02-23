西方磨刀霍霍喊制裁 俄羅斯貿易對象轉向中國

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）烏克蘭危機一觸即發，俄羅斯若升高烏克蘭衝突，華盛頓將會宣布擴大制裁莫斯科，切斷俄羅斯金融機構和企業的美元交易、全球貿易市場、能源出口和融資管道。

不過，美國及其盟友過去從未將規模1.5兆美元的經濟體擋在全球商業網路之外，目前仍不清楚西方的聯合制裁能對莫斯科造成多少壓力。

根據路透社檢視世界銀行（World Bank）和聯合國（United Nations）的貿易數據，自2014年兼併烏克蘭的克里米亞半島，俄羅斯被施以制裁後，中國已成為俄羅斯最大出口市場。

前美國貿易談判代表，並擁有中俄經驗的前世界銀行官員布羅德曼（Harry Broadman）表示：「新制裁只會讓俄羅斯試圖深入和北京的非美元計價貿易，以規避制裁。」

「制裁的問題，尤其是涉及產油國，俄羅斯正好就是，會有系統漏洞。中國可能會說『我們將在公開市場購油，倘若這是俄羅斯石油，就買吧。』」

白宮表示，根據美國總統拜登（Joe Biden）21日簽署的行政命令，俄羅斯金融服務業任何一家業者將會是進一步制裁的目標。白宮還強調，俄羅斯每日外匯交易超過80%，同時貿易有五成均以美元計價。

蒲亭下令派兵前往烏克蘭東部分離主義分子控制的兩個地區後，拜登宣布對俄國施以初步制裁，並強調他將「採取強力行動，以確保我們的制裁對俄國經濟帶來痛苦，而不是我們的經濟。」

這點說來容易，做來難。目前俄羅斯是全球主要石油、天然氣、黃銅、鋁、鈀金和其他重要商品出口國。國際油價22日創下2014年以來新高。

根據世界銀行數據，俄羅斯占全球貿易的比例自2013年的2.8%，降至2020年的1.0%。2020年俄羅斯國內生產毛額（GDP）名列全球第11，介於巴西和韓國之間。

根據世銀的世界整合貿易解決方案（World Bank's World International Trade Solution）數據，過去20年，俄羅斯貿易依存度降低。

俄羅斯的出口市場也出現變化。由於石油貿易的關係，10年前，荷蘭是俄羅斯主要出口市場，如今這個角色已經由中國取代。根據中國商務部的數據，2021年中俄貨物貿易額達1468.7億美元，首次突破1400億美元大關。

德國和英國向俄羅斯採購大致維持穩定，而從白俄羅斯的進口則是攀升。

中國仍是俄羅斯進口主要供應國，進口商品包括手機、電腦、電信設備、玩具、紡織品和電子零件等項目。俄羅斯從中國進口比例自2014年後攀升，自德國進口比例明顯減少。過去10年，烏克蘭對中國出口大幅下滑，白俄羅斯出口則變化不大。

根據世銀資料，2020年烏克蘭對俄羅斯主要出口商品是氧化鋁、鐵路設備、鋼鐵和鈾等。（譯者：劉淑琴/核稿：曹宇帆）1110223