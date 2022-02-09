歐盟推晶片法案 專家：台灣半導體有發揮空間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）歐洲聯盟公布「歐洲晶片法案」，將投入超過430億歐元，讓歐洲晶片全球市占率倍增。台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，台灣先進及成熟製程有相當發揮空間。

劉佩真說，在疫情、美中科技戰還有地緣政治變化影響下，各國都陸續針對半導體技術祭出扶植政策，主要都希望建立完整在地化半導體供應鏈。

美國眾議院近期通過「2022年美國創造製造業機會和技術卓越與經濟實力法」法案，根據法案，美國將創立美國晶片基金，撥款520億美元鼓勵美國私營部門投資半導體生產等。

劉佩真表示，歐洲聯盟（EU）也公布「歐洲晶片法案」（EU Chips Act），將投入超過430億歐元（約新台幣1.37兆元）的公共和民間投資，讓歐盟在2030年市占率較現階段10%翻倍至20%。

劉佩真說，這意味著過去30多年來全球半導體高效率運作，自由貿易政策發揮到極致，這樣的平衡未來即將被打破。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她認為，各國政府未來還是必須在生產成本、效率與國家安全之中尋求平衡，才能讓整體半導體發展持續往前邁進。

劉佩真表示，在這樣情況之下，台灣還是能夠占有競爭優勢，特別是台積電在10奈米以下先進製程全球占比高達63%，在成熟製程的產能也是全球第一，占比約20%。預期在全球大環境變化下，台灣不管是在先進製程還是成熟製程，依舊還是有相當發揮的空間。（編輯：張均懋）1110209