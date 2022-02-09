歐盟推晶片法案肯定台灣地位 外交部：合作空間廣大

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（中央社記者王慶剛台北9日電）歐盟執委會公布「歐洲晶片法案」，並公開肯定台灣在全球半導體製造領域地位。外交部表示高度歡迎，並深信台灣與歐盟具有廣大合作空間，將持續深化夥伴關係。

外交部發言人歐江安今天表示，歐盟執委會於2月8日提出「歐洲晶片法案」（European Chips Act）的立法提案及報告等政策文件，其中兩處提及台灣，包括目前全球只有台灣與韓國的兩家公司有能力生產最先進的晶片，以及執委會建議未來將與美國、日本、韓國、新加坡、台灣等理念相近夥伴共同探索合作，以確保供應鏈安全。

歐江安說，外交部對於歐盟重視台灣在全球半導體製造領域的重要地位表達高度歡迎；這也是歐盟繼去年9月16日發布「歐盟印太合作戰略」共同報告，強調將與台灣等印太夥伴強化半導體產業等價值鏈合作後，再度在官方文件中明確納入歐洲期盼與台灣加強相關合作。

歐江安指出，歐盟執委會所提的「歐洲晶片法案」主要探討增強歐洲在半導體供應鏈的安全、競爭力與韌性，預計投入超過430億歐元的公共與民間投資，另提供110億歐元加強現有研究、開發與創新技術。法案後續將由歐洲議會及歐盟部長理事會依立法程序審議，通過後將直接在歐盟境內實施。

歐江安說，歐盟執委會副主席韋斯泰格（Margreth Vestager）及內部市場執委布勒東（Thierry Breton）在記者會上，均公開肯定台灣在全球半導體製造領域具重要地位，歐洲使用的晶片約50%在台灣生產，歡迎台積電等全球重要企業到歐洲投資。

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歐江安強調，外交部樂見台歐盟近來在雙邊經貿及投資方面展現強勁的動能，也深信在後疫情時代，台灣與歐盟在半導體等全球供應鏈重組、產業復甦及強化民主韌性上，具有廣大的合作空間。

她也說，台灣政府將在台歐友好關係的堅實基礎上，持續透過既有對話及合作管道，與歐盟及其會員國加強雙邊及多邊合作，尋求各種深化台歐實質夥伴關係的創新作為。（編輯：黃國倫）1110209