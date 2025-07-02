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法國會左右派未達共識 總理白胡再度挺過不信任案

2025/7/2 14:37
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（中央社巴黎1日綜合外電報導）法國總理白胡（Francois Bayrou）今天在國會挺過最新一次不信任投票，因極右翼國民聯盟（RN）議員並未支持由左翼陣營提出的動議，白胡才得以保住職位。

路透社報導，有189名議員投票支持這項動議，但仍未達推翻政府所需的門檻。

儘管白胡自去年12月上任以來，已經8度從不信任投票案中倖存下來，但他的總理職位似乎日益岌岌可危。白胡如今的處境與前任總理巴尼耶（Michel Barnier）相似，當時巴尼耶在任僅僅3個月，便因國民聯盟不再支持而被迫下台。

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雖然國民聯盟是法國國民議會（National Assembly）中席次最多的單一政黨，但仍未取得過半優勢。該黨官員表示，他們不會支持這項不信任案，目前傾向保持保留態度，待今年稍晚2026年預算案協商更為棘手時，可能再次推翻法國政府。

因此，白胡當前正面臨一項艱鉅挑戰，必須在2026年預算中，落實刪減高達400億歐元的開支。（實習編譯：李香霆/核稿：陳昱婷）1140702

白胡
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