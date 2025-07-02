7月電子期金融期齊漲
2025/7/2 13:59
（中央社台北2日電）台北股市今天上漲24.02點，收22577.74點。7月電子期收1253.1點，上漲2.5點，逆價差7.83點；7月金融期收2103.8點，上漲1.8點，逆價差21.85點。
7月電子期以1253.1點作收，上漲2.5點，成交341口。8月電子期以1247點作收，上漲2點，成交2口。
電子現貨以1260.93點作收，上漲0.79點；7月電子期貨與現貨相較，逆價差7.83點。
透過 Google News追蹤中央社
7月金融期以2103.8點作收，上漲1.8點，成交263口。
金融現貨以2125.65點作收，下跌6.25點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差21.85點。實際收盤價以期交所公告為準。1140702
- 2025/07/02 14:13
- 2025/07/02 14:00
- 7月電子期金融期齊漲2025/07/02 13:59
- 2025/07/02 13:50
- 2025/07/02 11:28
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台股漲24.02點