黃國昌「示範帶」爭議 北檢傳喚張啓楷作證

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）民眾黨立委黃國昌日前在立法院質詢時播放疑似檢察官偵訊錄音「示範帶」惹議。北檢接獲告發後，已將黃國昌列為他字案被告偵辦，今天以證人身分傳喚民眾黨立委張啓楷說明。

張啓楷面對媒體詢問時表示，今天來善盡公民的義務。據了解，張啓楷日前曾在媒體訪問時表示，聽過好幾遍柯文哲案偵訊光碟，因此檢方通知他說明。

黃國昌6月16日在立法院司法及法制委員會質詢法務部長鄭銘謙時，當場播放疑似檢察官偵訊的錄音，並在質詢結束前表示此作為「示範帶」，引發爭議。

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民進黨立委王義川6月18日在立法院司委會當場向鄭銘謙告發黃國昌犯行使偽造文書罪。鄭銘謙表示，將轉相關檢察署參考。黃國昌則說，又不是第一天被告，鼓勵檢察官馬上啟動偵辦，拜讀偵辦結果的起訴書或不起訴書。

台北地檢署另接獲民眾告發黃國昌涉犯偽造文書罪，已依照程序分案辦理，並已將黃國昌列為涉嫌偽造文書等罪的「他字案」被告偵辦。（編輯：方沛清）1140702