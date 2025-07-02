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雲林114年首例日本腦炎 縣府籲民眾落實防蚊

2025/7/2 14:28
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（中央社記者姜宜菁雲林縣2日電）雲林出現今年首例日本腦炎，北港鎮1名60多歲男子上月23日身體不適、發燒，醫院通報採檢後確診，目前接受治療；衛生局在男子住家周邊4豬舍置放誘蚊燈，並加強衛教宣導。

雲林縣衛生局副局長張翌君今天說，雲林縣出現今年首例日本腦炎病例，個案為居住北港鎮1名60多歲男子，近期無國內外旅遊史，平日活動地點以住家周圍為主。

張翌君表示，疫情調查發現個案在上月23日開始出現全身不適、發燒及嘔吐等症狀，上月26日經醫院通報採檢，疾病管制署於上月30日研判確診，目前住院治療。

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衛生局指出，個案同住家人3人皆無疑似症狀，疫調發現住家居住地3公里內有豬舍等風險場域，已於豬舍放置誘蚊燈及養豬業者相關人員衞教，同時加強附近民眾防蚊宣導。

衞生局提醒5至10月為日本腦炎流行季，以6至7月為流行高峰，各年齡層都有感染風險，呼籲鄉親做好防蚊措施，並確認家中幼兒已依時完成日本腦炎疫苗接種，而出入高風險區成人，也鼓勵自費接種日本腦炎疫苗。（編輯：陳仁華）1140702

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