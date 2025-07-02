午後高溫擴至19縣市 桃園蘆竹飆39.1度
2025/7/2 14:34（7/2 14:42 更新）
（中央社記者張雄風台北2日電）氣象署午後持續更新高溫資訊，範圍擴大為19縣市，其中桃園、新北、金門出現逾攝氏38度高溫，以桃園市蘆竹區39.1度最高。
中央氣象署今天下午持續更新高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱，新北市、桃園市、金門縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。
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台北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。
根據氣象署網站，今天截至下午2時許，氣溫以桃園市蘆竹區達39.1度最高，新北市三峽區38.9度、金門縣金城鎮38.1度；其他縣市部分，台北市士林區37.1度、新竹縣竹東鎮37.3度；苗栗、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜花東地區皆出現36度以上高溫。（編輯：李亨山）1140702
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新北桃園金門中午逾38度 氣象署示警防極端高溫