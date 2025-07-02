顏炳立：下半年房市冷如夏天穿毛衣 量縮價緩修

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（中央社記者何秀玲台北2日電）戴德梁行董事總經理顏炳立認為，今年第3季土地降溫、房價緩修，蛋黃區頂多修正3至5%，蛋白區修正幅度會比10%還多；他認為，下半年房市將是「夏天穿毛衣」，顯示市場冷而無激情，成屋「量會再縮，買氣降」。

戴德梁行今天舉辦2025上半年房地產市場回顧及下半年市場展望記者會。顏炳立表示，去年市場買氣來自於銀行資金與政策利息補貼，不是真買氣。今年買方縮手，賣方又惜售，只有等待價跌的自用接盤者，另外限貸令斷了投資和投機買氣，下半年將呈現量縮，價緩修正，不斷累積價跌的壓力。

他也表示，下半年利多題材稀缺，利空題材不斷，延續盤整格局；市場從合理定價轉為等待回價，由賣方市場轉為買方市場。

此外，根據戴德梁行最新統計，台灣第2季大額商用不動產交易、單筆超過新台幣1億元，總額仍達313.1億元，顯示國內基本面具備良好韌性；在AI產業快速發展推動下，相關企業積極調整與擴充產能，助攻交易動能延續。

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戴德梁行表示，今年第2季最大宗交易為遠見科技以62.4億元購得桃園市楊梅區的現代化物流設施，第2和第3大交易分別為和碩以56.4億元購入桃園市桃園區的工業廠房，以及以28.1億元出售其位於新北市新店區的工業不動產予國宏地產開發。

戴德梁行指出，雖然地緣政治風險與其他不確定因素影響市場信心，使投資型買盤趨於保守，但截至今年上半年大額交易金額已累計達741億元，約為去年總額1480億元的一半。其中自用型需求占比超過8成，撐盤效益明確，反映企業對未來營運發展仍具信心。（編輯：林家嫻）1140702