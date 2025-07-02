王毅訪歐 中國學者：為中歐領導人會晤做政治準備

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（中央社記者呂佳蓉台北2日電）中共中央政治局委員、中國外長王毅6月30日至7月6日訪問歐盟總部與德法。中國學者認為，王毅此訪是為接下來的中歐領導人峰會進行溝通與安排，提前去尋求共識，這是一個必要的外交行動。

2025年中歐峰會預期7月下旬在中國舉行。據中國外交部此前宣布，王毅於6月30日至7月6日訪問歐盟總部並舉行第13輪中歐高級別戰略對話，訪問德國並舉行第8輪中德外交與安全戰略對話，訪問法國舉行中法外長會談並出席中法高級別人文交流機制新一次會議。在此訪問期間，王毅在7月1日會見了比利時總理德威弗（Bart De Wever）。

據澎湃新聞報導，北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建表示，中國與歐盟、德國、法國都有機制性對話，王毅此訪有一部分是規定動作，實際上是中歐關係的韌性體現。另一方面，王毅此訪也有為接下來的中歐高層互動做準備的任務，提前去和歐方尋求共識，幫助高層對話取得更好的成果。

中國社會科學院歐洲所國際關係研究室主任趙晨分析，王毅此次訪問歐洲是為即將舉行的中歐領導人峰會進行溝通和安排，這是一個必要的外交行動。

趙晨表示，此次訪問，本屆歐盟領導團隊將首次與中方進行高級別戰略對話，德國新政府、特別是外交團隊首次與中國外交團隊進行面對面交往，有助於加強彼此了解和溝通。「同時，對烏克蘭問題、以伊問題等熱點問題，中歐作為世界多極化中的兩大力量，也有必要就這些問題進行進一步磋商和溝通。」

目前，中歐在電動車關稅與稀土管制等經貿問題上有摩擦。另外，在6月20日歐盟委員會宣布限制中國企業和產品參與歐盟醫療器械公共採購。

崔洪建表示，今年上半年中歐之間的雙邊往來很頻繁，歐方的一些表態也比較積極，但近期中歐關係又遇到了一些波折。

崔洪建剖析，近期歐盟在經貿領域採取的措施，是由於近年來歐盟內部有某種「更多用競爭來定義中歐經貿關係」的傾向，也是歐盟受內部「民粹主義」力量的影響，在對中經貿問題上「保護主義」色彩日漸濃厚的結果。

他表示，當前中歐雙方需要對經貿領域出現的摩擦找到一個長效的解決辦法。「現在需要中歐雙方真正坐下來，為維護經貿關係的穩定、擴大經貿合作、為雙方的經濟民生帶來更多好處」，「可能要進行一些更系統性的應對，最好是有一個長期的、創新的合作模式，可能現在各方面的條件也在具備。」

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趙晨則認為，中國對稀土的出口管制，是面對美國掀起關稅戰的一種反制手段，並且在中國對稀土實施管制前，歐洲國家就已在高科技領域對中實施出口管制。

趙晨分析，現在雙方針對稀土的爭端，不過是一系列貿易管制和反制中的一環。但中歐都堅持全球經濟治理不能失序，判斷「中歐雙方在這些問題上進行細緻、密切的溝通，是可以達成令雙方都滿意的結果的」。（編輯：陳鎧妤）1140702