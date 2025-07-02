宜蘭童玩節5日開幕 園區亮點史努比鴨亮相

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）2025宜蘭國際童玩藝術節將於5日開幕，除有受歡迎的多種嶄新水域遊樂設施，園區也與荷蘭藝術家霍夫曼配合，推出長23公尺、寬19公尺、高18公尺的「史努比鴨」充氣裝置藝術，今天正式亮相。

以遊戲、展覽、演出、交流4大主軸的2025宜蘭童玩節將於7月5日至8月17日，在冬山河親水公園登場，主辦單位宜蘭縣政府今天對外介紹園區主要設施。

縣府表示，在水域設施方面，「時光城堡」除有各式滑道，更有35公尺長滑水道，讓遊客感受從3層樓高處快速滑到地面的刺激。「鯨奇冒險」為鯨魚外型的推板式造浪機；「穿越雨林」為沉浸式水道探險；還有專為親子設計的「小小海灣」戲水區。

此外，園區還有單人滑降與雙人空中滑索等高空遊樂設施，可感受翱翔親水公園與冬山河的極速快感。

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縣府指出，配合今年是童玩節30週年，黃色小鴨（Rubber Duck）創作者荷蘭藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼（Florentijn Hofman）特別將黃色小鴨與經典卡通角色史努比（Snoopy）結合，在園區推出長23公尺、寬19公尺、高18公尺的「史努比鴨」充氣裝置藝術。

「史努比鴨」除是園區亮點，白天吸睛，內部設有LED燈光，夜晚閃耀，打造今年夏天繽紛又夢幻的打卡景點。（編輯：方沛清）1140702