台南男駕車突故障卡平交道 及時按緊急鈕未釀事故

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南蔡姓男子昨天下午開車經過後壁區埤寮平交道時，疑因路面不平導致車輛前輪三角架斷落，故障暫停於平交道，蔡男下車按緊急按鈕，幸未釀事故，影響台鐵列車通行約30分鐘。

鐵路警察局高雄分局新營派出所副所長沈忠漢今天接受媒體聯訪表示，昨天下午5時25分左右接獲台鐵新營站通報，指稱埤寮平交道有民眾汽車故障停置，員警立即抵達現場指揮交通並通報台鐵公司行車室，車輛於5時48分由拖吊車拖離，5時57分平交道恢復列車通行。

沈忠漢表示，將向台鐵公司申請調閱平交道監視器，釐清是否違反道路交通管理處罰條例第54條第3項（在鐵路平交道臨時停車或停車）法定事由。

沈忠漢指出，初步調查為31歲蔡姓男子駕駛自小客車行經埤寮平交道時，疑似路面不平導致車輛前輪三角架斷落，車輛故障暫停於平交道，蔡男立即下車在員警抵達前使用緊急按鈕，台鐵3222次列車司機員發現緊急訊號後減速慢行，未釀成事故。

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汽車維修技師詹英俊表示，如果傳動系統已經磨損，應該拆起來送修，若沒有更新持續磨耗，就有可能掉下來導致無法傳動。

汽車保養廠業者魏來順說，從民眾提供照片研判，可能是三角架轉向球頭長期磨損，行經可能造成車輛較大晃動路面時脫落，與傳動軸磨損一樣，都會瞬間造成車輛無法前進，相當危險，提醒民眾開車時若發現異常聲響，應儘速進廠檢查。（編輯：張雅淨）1140702