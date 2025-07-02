傳中資收購索爾思光電引國安疑慮 經部：將嚴格審查

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（中央社記者劉千綾、王揚宇台北2日電）外傳中國印刷電路板（PCB）龍頭東山精密將高價收購竹科光通訊廠索爾思光電，經濟部表示，尚未收到索爾思光電的投資計畫變更申請，將在收到申請案後，會同國安局、陸委會和產業技術主管機關等單位嚴格審查。

針對索爾思光電營運狀況及技術層級，經濟部表示，已於6月主動函請索爾思光電說明股權結構及營運現況，若該公司經營有涉及影響國家安全及經濟發展之虞，將依規定廢止該公司的投資許可。

媒體報導，中國最大印刷電路板（PCB）龍頭東山精密發出公告，將以人民幣59.35億元（約新台幣240億元）收購位於新竹科學園區的索爾思光電，引發技術外流等國安疑慮。

這起併購案傳聞引起外界高度關注，民進黨立委許智傑今天受訪表示，索爾思擁有關鍵3奈米技術，政府務必要審慎評估、嚴格把關，避免攸關國安的先進半導體技術被偷偷移轉到中國，也要建立台灣關鍵技術名單。

經濟部今天發布聲明回應，自105年索爾思光電的上層股東變更為陸資身分後，即依據陸資許可辦法掌握公司動態。

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針對媒體報導陸資東山精密擬收購索爾思光電，經濟部表示，尚未收到索爾思光電的投資計畫變更申請，已函告該公司收購案涉及投資計畫變更，依陸資投資規範應事先向經濟部申請許可。

經濟部指出，收到申請案後，將依兩岸條例及陸資許可辦法等規定，就投資案是否有影響國家安全、對產業發展有不利影響等因素，會同國安局、陸委會、產業技術主管機關等單位嚴格審查。（編輯：林淑媛）1140702