美鉅資扶植半導體業 彭博：台積電、三星要求參與

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全球前兩大晶圓代工廠台積電與三星電子，目前都有在美國花費上百億美元建廠的計畫。（中央社檔案照片）

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（中央社台北28日綜合外電報導）美國政府推出法案，提供520億美元補貼扶植本土半導體產業。彭博報導，台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）和韓國三星電子呼籲美國政府，讓外資企業也能參與。

全球前兩大晶圓代工廠台積電與三星電子，目前都有在美國花費上百億美元建廠的計畫。

有了過去兩年晶片短缺的經歷，美國總統拜登政府把擴大美國本土晶片產能視為優先項目，以確保供應無虞。

英特爾（Intel）一度建議美國納稅人的錢應該只能資助本國產業，但英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）最近發言已經不再提出這種論調。英特爾的技術落後台積電和三星至少一代。

台積電在回覆美國商務部的信函中表示：「根據企業總部設立地點武斷決定偏好與優惠待遇，並非有效或有效率使用政府款項的方式，這也忽視了大多數領先半導體產業的大眾持股現況。」

台積電表示，美國不應該試圖複製現有供應鏈，而是應該集中於發展先進技術，以提升競爭力。台積電並呼籲改革移民政策，讓美國吸引更多外來人才協助創新。

三星呼應台積電說法，要求讓國外晶片廠同享激勵措施。三星表示，美國政府應該確保所有符合資格的企業，不論來自哪一國都能有機會爭取美國資金，並享有「公平的競爭環境」。

台積電目前斥資120億美元在美國亞利桑那州設廠，目標於2024年以5奈米製程量產晶片。三星耗費170億美元在德州設廠，目標同樣於2年後投入生產。英特爾則是宣布砸200億美元在俄亥俄州打造半導體生產基地，並在亞利桑那州增建兩座廠提升產能。

美國參眾議院仍在琢磨如何讓涵蓋520億美元扶植半導體業經費的不同版本法案取得折衷，最終版本預料在5月底前不會出爐。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110328