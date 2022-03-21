陸廠留不住台系大將 專家：中國半導體面臨瓶頸

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（中央社記者張建中新竹21日電）中國大陸挖角的台系半導體大將接連離職，聯電前副董事長孫世偉也傳出離開武漢新芯。產業研究專家表示，這反映中國半導體產業發展面臨瓶頸，讓指標性大將選擇離去。

繼南亞科前總經理高啟全於2020年10月1日約滿自中國紫光集團退休，台積電前共同營運長蔣尚義於2021年11月辭去中芯副董事長、執行董事及董事會戰略委員會成員職務，孫世偉近期也傳出離開武漢新芯。

聯電表示，孫世偉並不是聯電的員工，不評論與他相關的消息。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，觀察幾位中國大陸挖角的指標性台系大將陸續離職，顯示中國半導體產業發展面臨到瓶頸的窘況。

劉佩真表示，中國大陸半導體遭到美國政策「卡脖子」，在關鍵設備及核心晶片受限，使得製程發展和晶片研發速度都明顯延遲。

她說，中國大陸幾個半導體發展計畫都以失敗收場，短期內發展比較停滯，使得這些台系大將看不到未來發展前景，因而選擇離開。

除政府嚴查外，劉佩真表示，台灣半導體產業發展前景與能見度都相對高，台灣半導體人才投靠對岸的意願降低，將使得中國大陸挖角狀況比較不如預期。

孫世偉於2015年自聯電退休，隨後於2017年加入中國紫光集團，並於2019年接任紫光集團旗下武漢新芯總經理暨執行長。武漢新芯主要生產編碼型快閃記憶體（NOR Flash）。（編輯：楊凱翔）1110321