防中企挖角是否修港澳條例 邱太三：茲事體大需研議

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（中央社記者沈朋達台北23日電）針對政府是否將修訂港澳條例，以杜絕中國大陸企業藉港資身分來台挖角高科技人才，陸委會主委邱太三指，會與經濟部投審會商討加強審查；但修改港澳條例茲事體大，需再研議。

而針對「促進民間參與公共建設法」修法可能會讓陸資以假外資形式來台投資公共建設，邱太三指，會再和經濟部等機關檢討。

立法院今天舉行第10屆第5會期內政委員會第7次全體委員會議，大陸委員會主任委員邱太三在接受質詢時做上述表示。

為偵辦中國大陸企業違法來台挖角高科技人才，調查局3月初調查8家在台陸企或研發中心。民進黨立委羅美玲今天引述調查局指出，調查局自2020年起已偵辦33起相關案例，牽涉500至600人。

值得注意的是，涉案的33家陸企中，有11家是以包含港資在內的「僑外資」形式來台。

陸委會之前已提案修正「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（兩岸條例）相關規範以禁止陸企來台挖角人才。羅美玲提問，政府是否也將修正「香港澳門關係條例」（港澳條例）第31條？

邱太三對此回應稱，相關問題涉及兩個層次：首先，在禁止陸企來台挖角方面，早期是以「營業秘密法」規範，但相關的國家核心關鍵技術，涉及的是經濟競爭力和國家安全，本次也將修正「國家安全法」因應。

其次，在港澳部分，邱太三指，由於香港和澳門過去是英國及葡萄牙殖民地的特殊背景，原先視為外資，而目前已在做相關檢討，並與經濟部投審會等相關機關商討，對中資具「實質操控力」的案例加強審查。

但對於修正港澳條例方面，邱太三指「茲事體大」，會持續和經濟部等單位討論。

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另外，針對立院正審議的「促進民間參與公共建設法」修正草案第48條允許「外國廠商」參與興建、營運交通、電業和綠能等公共建設，民進黨立委林楚茵擔憂陸資是否會以轉投資等方式，喬裝成「外國廠商」競標？

邱太三對此表示，經濟部針對陸資來台可投資的項目有正面表列，未來會對此和經濟部討論。而有關港資比照外資的問題，也會遵照行政院長蘇貞昌的指示檢討。（編輯：曹宇帆）1110323