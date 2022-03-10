調查局查陸企挖人才 陸委會已提修法禁「人頭」

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陸委會10日表示，已研擬修法嚴格規範「陸資人頭」，並函請立法院審議。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者沈朋達台北10日電）為偵辦陸企違法來台挖角人才，調查局昨天調查8家在台陸企或研發中心。陸委會發言人邱垂正今天指出，陸委會已研擬修法嚴格規範「陸資人頭」，並函請立法院審議。

台北、士林、桃園、新竹和台中地檢署昨天指揮調查局總計動員百餘人次，同步偵辦陸企來台非法從事業務（挖角人才）案件，掃蕩包括全芯、聚力成、柏森、中星、印芯、芯原、硅谷、開易弘共8家在台中企或研發中心。

邱垂正10日在例行記者會回應媒體相關提問時表示，政府歡迎陸資來台投資、保障合法陸資的投資權益，此立場沒有改變，也希望陸資依規定申請許可，不應規避或違反相關規範；經查獲陸資違法來台投資，將依兩岸條例相關規定裁處。

他指出，近年來中國大陸挖角台灣高科技人才、竊取產業的技術案例頻生，陸企透過第三地投資公司來台從事業務活動的情況也愈趨頻繁，常有陸資假借他人名義，刻意掩飾、隱匿身分或資金來源來台投資，規避現行法律規範，已造成台灣經濟及資本市場秩序受到危害。

邱垂正指出，為強化陸資來台投資的管理規範，有效防範違法行為對國安及經濟秩序造成危害，陸委會已提「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（兩岸條例）第40條之1、第93條之1及之2修正草案，盼更好地規範陸資來台投資。

同時，對於提供名義給陸資使用，即所謂「陸資人頭」違法行為，也會納入嚴格的規範。

邱垂正說，上述修法已於2月21日函請立法院審議，政府相關機關也積極與立院、朝野、社會各界溝通，盼早日完成修法，為國安、經濟發展及產業優勢，建立一套堅實的防線。

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目前待立院審議的上述修法明定，中國大陸營利事業於第三地區投資的營利事業，非經主管機關許可在台設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動，違者可處3年以下有期徒刑或科1500萬元以下罰金；原為1年以下有期徒刑或15萬元以下罰金。

修正草案明定，為規避陸資在台投資應經主管機關許可的規定，將其名義提供或容許他人使用者，可裁罰12萬元以上、2500萬元以下罰鍰。（編輯：楊昇儒）1110310