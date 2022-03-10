國安局：中共有意趁俄烏戰事 對台複合式威脅

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（中央社記者游凱翔台北10日電）俄羅斯入侵烏克蘭，外界也關注台海情勢變化。國家安全局今天表示，中共將尋求最佳時間點介入牟利，仍有意趁俄烏戰事之際，持續對台施展軍事脅迫、統戰滲透、網攻駭侵、認知作戰等複合威脅。

國防部、國家安全局、外交部、大陸委員會、僑務委員會、經濟部、國家發展委員會，今天以「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」為題，至立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

國安局在書面報告中的「情勢判斷與影響評估」篇章中提到俄烏戰事發展恐更趨激烈。國安局表示，俄羅斯採「打談並舉」策略，主攻烏國首府基輔，輔以圍攻烏東、烏南等重要城市，同步切斷烏國際海空援助路徑，再利用與烏國外交談判，適時開放平民人道疏散安全走廊，以紓緩國際人道關切壓力；烏克蘭則藉與俄外交談判，施展網路攻防、認知作戰予以反擊，展現抗俄防禦韌性，並持續爭取國際奧援。

但國安局指出，因雙方互信不足，加上存在核武、誤擊誤判等變數，未來一旦俄軍整備完成、人道走廊疏散多數平民後，恐升高軍事衝突。

反觀台海情勢，國安局提到，中共將尋求最佳時間點介入牟利。國安局進一步指出，中共在俄烏之間均存戰略利益，對此次俄烏戰事立場尷尬，怕應處不慎損害自身戰略利益，並削弱所謂負責任大國形象，因此歐、烏各方幾度期盼中共介入斡旋，中共均不為所動，但隨著戰事演變，中共基於國際秩序巨變、全球經濟震盪，甚至影響20大順利召開，近已出現調整，表露願與國際共同斡旋立場。

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國安局強調，另一方面，中共仍有意趁俄烏戰事之際，持續對台施展軍事脅迫、統戰滲透、網攻駭侵、認知作戰等複合威脅手段，圖謀耗損台灣國防資源、分化官民和諧、打擊民心士氣等目的。

國安局最後強調，烏東問題無法類比兩岸情勢，然俄烏爆發戰事後，不僅牽動大國博弈、地緣政治、全球金融與能源市場穩定，更凸顯自由民主陣營與獨裁專制政權間激烈的競逐對抗，國安局將密切注意俄烏戰事發展，並持續完善各項蒐研工作，支援政府施政與決策參考。（編輯：林興盟）1110310