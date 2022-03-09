調查局動員百人 偵辦陸企違法挖角人才案

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（中央社記者蕭博文台北9日電）法務部調查局表示，今天聯合台北、士林等5處檢察署，動員調查官百餘人次，同步掃蕩8家違法在台陸企或研發中心。

調查局新聞稿指出，中共透過陸企大規模迂迴來台，以高薪挖角台灣高科技產業人才，嚴重影響經濟及資本市場秩序，已危及台灣國際競爭力與國家安全。

調查局為落實「杜絕科技人才遭挖角，保護戰略性產業俾完善國安防護網」的國安政策指示，今天聯合台北、士林、桃園、新竹及台中5處檢察署，由檢察官指揮調查局所屬8個外勤處站，同步偵辦陸企來台非法從事業務（挖角人才）案件。

新聞稿指出，本次聯合偵辦行動，調查局總計動員百餘人次，搜索14處所，詢問近60人次，同步掃蕩8家違法在台陸企或研發中心。

調查局今天偵辦案件如下：

一、新竹地檢署指揮新北市調查處、新竹市、新竹縣調查站偵辦陸企全○公司（EDA軟體設計）在台私設研發中心案。

二、台北地檢署指揮新北市調查處偵辦偽台資聚○成公司（第三代半導體研發及IC設計）案。

三、桃園地檢署指揮桃園市調查處偵辦偽外資港商柏○公司在台辦事處（液晶顯示器驅動IC設計）案。

四、士林地檢署指揮桃園市調查處偵辦偽外資港商中○公司在台辦事處（數字多媒體IC設計）案。

五、新竹地檢署指揮台中市調查處、苗栗縣調查站偵辦偽外資港商印○公司在台分公司（影像感測器晶片CIS設計）案。

六、士林地檢署指揮台北市調查處偵辦偽外資港商芯○公司在台分公司（IC設計定製一站式服務平台）案。

七、士林地檢署指揮台北市調查處偵辦偽外資港商硅○公司在台辦事處（通訊、電器及機電設備IC設計）案。

八、台中地檢署指揮高雄市、台中市調查處偵辦陸企開○公司在台辦事處（電動車相關零組件）案。

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調查局表示，高科技產業為經濟命脈，其中半導體技術更是護持台灣經濟實力的「護國神山」，陸資刻意規避法律，藉由台灣地區在地協力者協助，或轉由第三地區投資公司名義，刻意掩飾、隱匿身分或資金來源進而在台從事業務，此等惡意挖角進而竊密的不法行為，由調查局偵辦案例彙整分析，在在顯示中共對台灣高科技產業挖角、竊密行為，不僅單純是經濟實力競爭，而是已經危及國家安全的嚴肅議題。

調查局說，將持續偵辦此類案件，全面反制中共對台挖角、竊密不法行為，以確保高科技產業發展，建構完整國家安全網。（編輯：張銘坤）1110309