3港商涉掩護陸企招攬IC人才 士檢約談4被告

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（中央社記者蕭博文台北9日電）檢調獲報，3家位於台北市內湖區的港商涉嫌掩護陸企在台招攬IC人才，違反台灣地區與大陸地區人民關係條例。士林地檢署今天指揮調查局約談4名在台辦事處負責人，釐清案情。

據了解，涉案的3家公司分別為港商中星微公司、港商芯原公司、港商硅谷公司，業務內容包括IC設計定製一站式服務平台、電器及機電設備IC設計等。

全案由士檢國安專組主任檢察官陳彥章統籌辦案團隊，檢察官許恭仁、劉建志、黃睦涵今天分別指揮桃園市調查處、台北市調查處共搜索4處，以被告身分約談張姓、詹姓、何姓、滕姓等4名在台辦事處負責人，另通知7名證人協助調查。

檢調獲報，涉案的3家港商疑為中國大陸企業資金所支持的公司，以港商之名來台設立，雖獲經濟部許可，但僅能從事行政、籌備工作，卻以高價挖角IC人才，違法從事IC研發與測試工作。

檢調認為，涉案的3家港商涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例中「大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」罪嫌，因此展開搜索、約談行動。

此外，台北地檢署也獲報，郭姓男子涉嫌成立公司從事第三代半導體研發及IC設計，但疑似以台資掩護陸資，今天指揮新北市調查處發動搜索，約談郭男等人到案。

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連同士檢、北檢指揮偵辦的4案在內，調查局今天共動員超過百人次的調查官，在台北、士林、桃園、新竹及台中地檢署的指揮下，同步掃蕩8家違法在台陸企或研發中心，搜索14處所，詢問近60人。

調查局表示，陸資刻意規避台灣法律，藉由台灣地區在地協力者協助，或轉由第三地區投資公司名義，刻意掩飾、隱匿身分或資金來源進而在台從事業務，惡意挖角、竊密，希望透過同步大掃蕩提醒國人此類均屬犯罪行為，共同維護國家安全。（編輯：張銘坤）1110309