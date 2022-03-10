涉掩護中資挖角高科技人才 3嫌遭北檢約談諭令交保

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（中央社記者林長順台北10日電）檢調獲報，郭姓男子涉嫌在台成立公司掩護中資，從事第三代半導體研發及IC設計，挖角高科技人才。北檢昨天約談郭男等3人到案，今天凌晨諭令3人以5萬至15萬元交保。

調查局查出，中國透過中企大規模迂迴來台，以高薪挖角台灣高科技產業人才，昨天報請台北、士林、桃園、新竹及台中地檢署指揮調查局所屬8個外勤處站，同步偵辦中企來台非法從事業務（挖角人才）案件。

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5地檢署昨天指揮調查局總計動員百餘人次，搜索14處所，訊問近60人次，同步掃蕩包括全芯、聚力成、柏森、中星、印芯、芯原、硅谷、開易弘共8家在台中企或研發中心。

其中，北檢偵辦聚力成案，昨天指揮調查局新北市調處兵分3路搜索，並約談郭姓、卜姓、陳姓男子到案。檢察官複訊後，今天凌晨諭令3人分別以新台幣15萬元、10萬元、5萬元交保。（編輯：陳仁華）1110310