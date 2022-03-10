中國屢向台灣師生招手 教育部允審慎因應

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（中央社記者陳至中台北10日電）教育部今天到立法院報告業務概況並備質詢，多名立委提到，中國近來屢向台灣師生招手，涉及統戰、認知作戰，希望教育部祭出政策，積極留才。教育部長潘文忠承諾會審慎因應。

民主進步黨籍立委陳秀寳在立法院教育及文化委員會質詢指出，中國人民代表大會代表近來提出兩岸「第4通」，建請擴大台灣學生名額、拉攏台灣教師到中國工作。

陳秀寶表示，台灣師生要不要到中國求學、工作，涉及個人選擇自由，台灣政府無法限制約束，但對岸頻頻向台灣人才招手，涉及各種認知作戰，也影響國家安全、人才流失等議題，希望教育部要有審慎評估。

民進黨籍立委張廖萬堅也擔心，近年政府為培育高科技人才，在台大、成大、清大等校設立研究學院，恐成為中國企業獵才的新目標。他希望教育部關注此議題，優先輔導學生在國內產業就業，防範中國企業挖角。

對此，潘文忠表示，中國統戰由來已久，「各種名稱太多了」，但背後目的始終不變，教育部會非常審慎地提醒學生，到中國就學會有學歷採認、畢業後就業等問題，希望學生瞭解真實狀況後再做決定。

潘文忠也提到，政府鼓勵企業投入人才培育，但嚴格規範企業資金來源，杜絕中資流入，希望產學合作培育的人才，能優先為台灣所用。（編輯：管中維）1110310