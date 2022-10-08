經部：耗費巨資也幾乎無可能複製台積電至他處

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（中央社記者謝方娪台北8日電）彭博報導稱，若北京全面入侵台灣的最壞情況下，美國會考慮撤離台灣晶片工程師。經濟部今天強調，台海穩定對全球才是最好的供應鏈投資，想將台積電長期建立的基礎設施複製到其他地方，即使耗費巨資也幾乎不可能。

媒體引述彭博（Bloomberg）報導，根據匿名人士消息，在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國針對中國可能襲擊台灣的應急計畫已再予加強，主要是應對以台積電為首的台灣尖端晶片產業安全及考量更高的產業戰略意義，若北京全面入侵台灣，在最壞狀況下，美國會考慮撤離台灣的高技能晶片工程師。

經濟部國際貿易局今天發布新聞稿回應，國際間、包括中國都應該瞭解，台灣經濟已經和全世界、包含中國經濟交織在一起，對全世界而言，台海穩定和安全才是最好的供應鏈投資。

經濟部表示，美國政府和台灣都有共識應維護台灣安全、台海和平以及台美半導體產業合作韌性；媒體今天引述的報導只是少數評論人員看法，並非美國政府意見。

經濟部指出，台美互為重要戰略及經貿夥伴，近年台美關係持續升溫，雙方互動良好，有多項與半導體供應鏈相關的合作對話平台，包括貿易暨投資架構協定（TIFA）、科技貿易暨投資合作（TTIC）架構等。

經濟部表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目專訪時明白表示，台灣海峽動盪會衝擊全球，台灣若有事發生，全球經濟恐將受到毀滅性影響，以呼應美國總統拜登日前再度表態願協防台灣一事。

經濟部強調，台積電製程精密繁複，須數百道製程工序，光本身供應商就將近400家，想要將台積電或其他半導體公司長期建立的基礎設施複製到其他地方，即使耗費巨資也幾乎不可能。

波士頓顧問公司（Boston Consulting Group, BCG）去年曾發表，若全球半導體主要參與者都要建立完全自給自足的本地供應鏈，預計將推升半導體整體價格上漲35%至65%，並牽動電子產品設備價格上揚。

經濟部指出，台海鄰近的日韓兩國也是重要半導體供應鏈，一旦台灣不穩定，勢必危及亞太區域安全，台灣不會是唯一受影響的地方；且中國近幾年自台灣進口半導體數量龐大，台海不安，中國將自傷。（編輯：郭無患）1111008