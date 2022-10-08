彭博：美設想台灣被侵最糟情境 擬撤晶片工程師

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（中央社紐約7日綜合外電報導）彭博（Bloomberg）報導，美國為台灣可能遭侵略所研擬的應變計畫，顯示總統拜登因台灣晶片產業而陷入兩難境地。消息人士說，在最糟情況下，美方會考慮撤出台灣的優秀工程師。

拜登明確表態，美國會在中國攻擊台灣的情況下出兵。但困擾美國和台灣官員的問題是，全球首屈一指的台灣半導體產業將面臨何種命運。

熟知拜登政府考量內容的消息人士說，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，美方就強化了因應台灣可能遭受攻擊的應變計畫。新的模擬情境更重視台灣尖端晶片產業的戰略意義。他們說，在最糟的情況下，美方會考慮撤出台灣的優秀晶片工程師。

美國國家安全會議（National Security Council）的評估認為，中國侵略和失去台積電這兩件事可能會打亂全球經濟，規模恐怕超過1兆美元，大約是整個半導體產業全球年度銷售額的兩倍。

這種糟糕至極的情境給華府的戰爭模擬帶來新動力，也凸顯了令人不安的兩難：美國雖然滿口強力支持台灣的政府，卻同時做出結論，認為美國在先進晶片方面太依賴台灣，而這些晶片對最新智慧型手機和新一代軍事硬體設備來說都不可或缺，於是致力在國內提升更多生產力。

美國塔弗茲大學（Tufts University）副教授米勒（Chris Miller）表示：「決策者的焦點在於理解風險何在或集中程度如何，這在美國和其他地方都一樣。」他指出，晶片產業集中在台灣的程度「已發出危險警告」。

以下多名現任及卸任官員談到美國政府採取的應變計畫，他們要求匿名，以便知無不言。他們強調，這些只是假定計畫，許多細節還未解決。

美國正試圖打造晶片新聯盟，將台灣視為其中關鍵一環。聯邦參議院外交委員會上月才剛通過「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），表達對台堅定支持。

即使有這些保證，台灣在晶片領域仍感到來自美方的壓力，因為美方也企圖降低台灣在全球供應鏈的重要性，這實際上削弱了台灣的「矽盾」（silicon shield）。「矽盾」一詞意指台灣的半導體產業在世界上具有舉足輕重地位，可作為台灣的安全屏障。

這種矛盾可以從美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）9月的亞洲行看出端倪。她先宣揚美國通過新法案，將撥付500億美元用於國內的半導體研究和製造，數小時後，又稱頌台灣技術對「全球利益」的貢獻。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）9月29日在華府智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）活動上，被問到美國10年後的發展時說：「我們對台灣晶片的依賴顯著降低。就像一個嶄新的開始。」

台積電的優勢在於尖端技術和維繫全球經濟運作的關鍵地位。從蘋果公司（Apple Inc.）、特斯拉（Tesla Inc.）到美軍，全都需要台積電的晶片。美國的英特爾公司（Intel Corp.）技術落後台積電2個世代，目前還跟不上。

台灣地震頻繁，又必須大量進口能源，因此相關單位一直備有關於台積電的應變計畫；自俄烏戰爭發生後，又更有動力去研擬計畫，以因應中國可能的攻擊。

對華府來說，一個可能的選項是讓台積電員工搭乘最後幾班飛機赴美。在涉及中國全面入侵的情況下，美國會考慮撤出台灣的晶片工程師。

不過，就算撤離行動可行，要在其他地方複製台積電在台灣打造的設施，也要花上好幾年、甚至數十年，需要耗費數百億美元，還減緩不了失去台積電工廠對世界經濟造成的衝擊。

有些人提出較極端的主張，認為美國應明確告訴中國，若台灣被占領，美方會摧毀台積電設施，以便嚇阻中國動武，或最終防止晶片製造廠落入北京手裡。

這一點雖不在考慮範圍內，但仍有一些與五角大廈有聯繫的卸任官員希望拜登政府制定這類計畫，作為因應中國入侵的最後手段。

美國官員不願公開評論應變計畫細節。一名官員說，設想最糟糕的情況本來就是國防部的家常便飯。

無論如何，近月來，美國內部愈來愈頻繁地開會討論台灣議題，內容也愈來愈廣泛。目前至少還有兩項研究正在進行，一項是財政部探討台灣遭侵略對整體市場的影響，另一項是美國國安會針對供應鏈、半導體和美國對台積電依賴程度的研究。

雖然不是所有美國官員都認為中國國家主席習近平會對台灣發動軍事侵略，但即使是封鎖或經濟脅迫，對台灣和全球經濟也會造成嚴重後果。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1111008