台積電今年跌幅達42% 外資續賣失守400元大關

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）美股科技股續挫，台積電美國存託憑證（ADR）持續破底，牽動台積電今天跌破400元大關，收在397.5元，創近2年3個月來低點，外資連續2日賣超台積電排名第1，本週2個交易日台積電跌幅已有9.24%，今年1月創高後迄今，台積電跌幅達42%。

美國商務部7日對中國再祭晶片管制措施，市場預期衝擊半導體產業，以科技股為主的那斯達克指數和費城半導體指數11日續挫，台積電ADR持續破底，終場收在63.45美元，重挫5.92%，連續3個交易日大跌10.9美元，跌幅達14.6%。

台積電受ADR重挫影響，今天開盤跌破400元大關，早盤最低來到395.5元，再創2020年7月下旬以來波段低點，尾盤持續弱勢，終場收在397.5元，跌幅1%，市值蒸發1037億元、來到10.3兆元。

外資今天持續賣超台積電2.14萬張，連續2個交易日台積電成為外資賣超個股排名第1，累計賣超達6.61萬張。

台積電今天收在397.5元，創2020年7月下旬以來波段低點，本週2個交易日台積電跌幅已有9.24%，今年1月中旬觸及歷史新高688元後迄今，台積電跌幅達42%。

不僅台積電遭狙擊，美國對中國再祭晶片管制措施，市場預期衝擊IC設計族群和矽智財業（IP），包括力旺、世芯-KY、創意、威盛等個股今天下殺跌停鎖死，晶心科、M31等震盪劇烈，M31收盤逼近跌停。

台積電將於13日舉行線上法人說明會，外界高度關注美對中新晶片管制措施對台積電高效能運算（HPC）先進晶圓製程產出影響，以及明年營運展望是否受到半導體產業景氣下行衝擊。

美系外資法人11日報告指出，7月中旬開始台積電就受到終端需求趨緩影響調節庫存，7奈米製程產能利用率開始下滑，若以美元計價，預期台積電明年業績可能僅小幅年增2%，明年資本支出規模可能縮減至350億美元。

觀察今年第3季營運表現，外資預期台積電第3季毛利率可符合原先預期，展望第4季，外資預估，若以美元計價，台積電第4季營收可能小幅季增3%，單季毛利率可落在59.5%至59.8%區間，主要受惠蘋果iPhone 14系列高階處理器獨家晶圓代工拉貨力道。

價格部分，外資預期台積電在明年初晶圓代工價格將調漲5%至6%區間，觀察匯率因素，新台幣走貶對台積電毛利率表現是正向因素，長期來看，高效能運算晶片應用需求持續強勁，有助台積電先進製程產能利用率維持高檔。（編輯：張均懋）1111012