更多編輯台推薦新聞：
確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因
生活

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝
國際

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝

葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠
運動

葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電
首頁 / 產經

半導體8月營收全球下滑3.4% 台灣逆勢月增近10%

2022/10/4 11:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹4日電）美國半導體產業協會（SIA）公布，全球半導體產業8月營收474億美元，月減3.4%，創3年半來最大降幅。台灣上市半導體廠8月營收則呈現月增9.73%，年成長22.59%，主要受惠台積電月營收新台幣2181.32億元、突破2000億元的帶動。

SIA今天公布，全球半導體產業8月營收474億美元，較7月的490億美元下滑3.4%，較去年同期的473億美元微幅增加0.1%。

SIA表示，全球半導體產業近幾個月營收停滯不前，8月營收474億元，月減3.4%，為2019年2月以來最大降幅。

依各地區表現，SIA指出，歐洲地區8月營收月增1.5%，年增14.9%，表現最佳。日本營收月減1.4%，年增7.8%。美國營收月減2.8%，年增11.5%。中國營收月減4.9%，年減10%。亞太及其他地區營收月減4.3%，年減2.9%。

據公開資訊觀測站統計，台灣上市半導體廠8月營收合計達新台幣4451.65億元元，較7月增加9.73%，較去年同期增加22.59%。其中，台積電8月營收突破2000億元，達2181.32億元，月增16.79%，年增58.72%，是推升半導體營收成長主要動力。（編輯：楊凱翔）1111004

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀