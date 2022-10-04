半導體8月營收全球下滑3.4% 台灣逆勢月增近10%
2022/10/4 11:36
（中央社記者張建中新竹4日電）美國半導體產業協會（SIA）公布，全球半導體產業8月營收474億美元，月減3.4%，創3年半來最大降幅。台灣上市半導體廠8月營收則呈現月增9.73%，年成長22.59%，主要受惠台積電月營收新台幣2181.32億元、突破2000億元的帶動。
SIA今天公布，全球半導體產業8月營收474億美元，較7月的490億美元下滑3.4%，較去年同期的473億美元微幅增加0.1%。
SIA表示，全球半導體產業近幾個月營收停滯不前，8月營收474億元，月減3.4%，為2019年2月以來最大降幅。
依各地區表現，SIA指出，歐洲地區8月營收月增1.5%，年增14.9%，表現最佳。日本營收月減1.4%，年增7.8%。美國營收月減2.8%，年增11.5%。中國營收月減4.9%，年減10%。亞太及其他地區營收月減4.3%，年減2.9%。
據公開資訊觀測站統計，台灣上市半導體廠8月營收合計達新台幣4451.65億元元，較7月增加9.73%，較去年同期增加22.59%。其中，台積電8月營收突破2000億元，達2181.32億元，月增16.79%，年增58.72%，是推升半導體營收成長主要動力。（編輯：楊凱翔）1111004
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