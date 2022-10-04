需求強勁 三星5年內擴增先進晶片產能逾兩倍

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（中央社首爾4日綜合外電報導）三星電子晶圓代工事業今天表示，儘管當前全球經濟面臨逆風，但仍計劃 2027年前將其先進晶片產能提高兩倍以上，以滿足強勁的需求。

路透社報導，規模僅次於台積電、全球第2大晶圓代工業者三星，將目標設在2025年前量產先進的2奈米製程晶片，以及2027年前量產1.4奈米晶片，用於高性能運算和人工智慧（AI）等應用。

三星晶圓代工事業執行副總裁姜文樹（Moonsoo Kang，音譯）說：「今年（提高價錢方面）取得一些進展，反映成本增加…目前獲得的新訂單要到2、3年後才能完成，因此當前環境造成的直接影響將微乎其微。」

三星6月開始量產3奈米製程晶片。三星表示，公司正在與高通（Qualcomm）、特斯拉（Tesla）和超微公司（Advanced Micro Devices）等潛在客戶，洽談3奈米合作事宜。

全球最大記憶體晶片製造商三星，近年來難以滿足客戶對晶圓代工良率的預期。分析師表示，三星為了與台積電競爭，推動先進技術的速度過快，但在代工製造所需的長期客戶合作方面經驗不足。

三星共同執行長慶桂顯（Kyung Kye-hyun）向記者表示，晶圓代工事業的5奈米和4奈米晶片開發進度和性能落後於台積電，但客戶對將於2024年開始生產的第2版3奈米晶片感興趣。

姜文樹說：「今年開始3奈米量產以來，我們一直在滿足客戶的預期。」

他指出，儘管當前由於高性能運算、人工智慧、5G和6G聯網以及汽車應用的長期擴張而面臨通膨壓力，但先進5奈米和更精細晶片的需求正在迅速成長。

他說，即使所有計畫中的投資都已執行，半導體產業的生產也可能難以滿足需求。姜文樹也說，荷蘭艾司摩爾控股公司（ASML）生產可以製造先進晶片的機器數量有限，因此使先進晶片產能增幅受限。

三星目前正在德州泰勒市（Taylor）建立晶片生產線，預定2024年投產。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1111004