更多編輯台推薦新聞：
村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄
運動

村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因
生活

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝
國際

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
看懂美國再祭技術出口管制影響 重擊中國AI與超級電腦發展
首頁 / 國際
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 國際

需求強勁 三星5年內擴增先進晶片產能逾兩倍

2022/10/4 12:07（10/4 13:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾4日綜合外電報導）三星電子晶圓代工事業今天表示，儘管當前全球經濟面臨逆風，但仍計劃 2027年前將其先進晶片產能提高兩倍以上，以滿足強勁的需求。

路透社報導，規模僅次於台積電、全球第2大晶圓代工業者三星，將目標設在2025年前量產先進的2奈米製程晶片，以及2027年前量產1.4奈米晶片，用於高性能運算和人工智慧（AI）等應用。

三星晶圓代工事業執行副總裁姜文樹（Moonsoo Kang，音譯）說：「今年（提高價錢方面）取得一些進展，反映成本增加…目前獲得的新訂單要到2、3年後才能完成，因此當前環境造成的直接影響將微乎其微。」

三星6月開始量產3奈米製程晶片。三星表示，公司正在與高通（Qualcomm）、特斯拉（Tesla）和超微公司（Advanced Micro Devices）等潛在客戶，洽談3奈米合作事宜。

全球最大記憶體晶片製造商三星，近年來難以滿足客戶對晶圓代工良率的預期。分析師表示，三星為了與台積電競爭，推動先進技術的速度過快，但在代工製造所需的長期客戶合作方面經驗不足。

三星共同執行長慶桂顯（Kyung Kye-hyun）向記者表示，晶圓代工事業的5奈米和4奈米晶片開發進度和性能落後於台積電，但客戶對將於2024年開始生產的第2版3奈米晶片感興趣。

姜文樹說：「今年開始3奈米量產以來，我們一直在滿足客戶的預期。」

他指出，儘管當前由於高性能運算、人工智慧、5G和6G聯網以及汽車應用的長期擴張而面臨通膨壓力，但先進5奈米和更精細晶片的需求正在迅速成長。

他說，即使所有計畫中的投資都已執行，半導體產業的生產也可能難以滿足需求。姜文樹也說，荷蘭艾司摩爾控股公司（ASML）生產可以製造先進晶片的機器數量有限，因此使先進晶片產能增幅受限。

三星目前正在德州泰勒市（Taylor）建立晶片生產線，預定2024年投產。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1111004

延伸閱讀
半導體8月營收全球下滑3.4% 台灣逆勢月增近10%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
半導體8月營收全球下滑3.4% 台灣逆勢月增近10%