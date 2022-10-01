半導體護國 王美花：持續強化台灣經濟不可取代性

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）共機頻繁擾台導致兩岸局勢緊繃，經濟部長王美花今天表示，台灣半導體關鍵地位無可取代，且供應鏈多達300、400家，台灣發生危險會對其他國家經濟造成立即影響；因此，未來應持續強化台灣經濟的不可取代性。

王美花今天出席「經濟安全就是國家安全論壇」致詞時表示，共機頻頻擾台，在台外商常會懷疑台灣到底安不安全，經濟前景是好還是壞，未來是否還能繼續投資。

王美花引用美國國務卿布林肯（Antony Blinken）9月底接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目訪問時所說的話，「製造大多數半導體的台灣，若有事發生，全球經濟恐將受到毀滅性影響」。

王美花表示，台灣在半導體製造的關鍵地位無可取代，且供應鏈多達300、400家，又擁有先進製程優勢，「去哪裡找這種群聚？」其他國家若想取代，可能得花上兆美元投資，且還要有時間。

王美花直言，台灣有許多很好的行業，腳踏車、機械、筆電、紡織等，都是全球非常重要供應鏈，「但講到短期5年、10年沒辦法取代，叫做半導體」。

有鑑於此，王美花指出，台灣能好好生產，美國相關企業才能繼續研發技術、促進經濟繁榮，而當台灣有危險，美國企業會受嚴重影響、中國也是；因此，若中國犯台，不只對全球科技發展，對中國經濟同樣造成致命性影響，「要不要做這件事情，中國要想一想」。

王美花表示，經濟部要做的是確保並讓世界知道，台灣是擁有非常好的技術與產品、且持續進步的好夥伴；當台灣一旦被威脅，會對全球經濟造成立即影響，「大家感受會比較真切」。

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王美花直言，台灣經濟發展必須走入全球，並讓國際知道，必須要支持台灣這個不可取代性的經濟；而把不可取代的經濟做好，亦是讓外國看得起台灣、想到台灣重要性的關鍵。

中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳也說，確保台灣經濟安全的關鍵，就是確保經濟不可或缺，盡量做到與夥伴利益結合，半導體就是最好的例子，讓有意威脅台灣的國家發現「打壓台灣、就是打壓自己」。（編輯：林克倫）1111001