蘇貞昌：台灣經濟基本面良好 專業機構評價很高

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（中央社記者王揚宇台北14日電）針對台股走勢，外界關注政府有何作為。行政院長蘇貞昌今天受訪說，台灣整體經濟基本面良好，相關專業機構的預測、評價也很高；對於受升息或其他原物料等影響所產生的衝擊，政府會做因應。

立法院會今天邀請蘇貞昌施政報告，並備質詢，相關部會首長列席。

蘇貞昌會前接受媒體聯訪表示，當俄烏戰爭、美國一再升息等，都會影響全球股匯市，而台灣整體經濟基本面良好，相關專業機構的預測、評價也都很高。

蘇貞昌指出，台灣昨天剛剛開放國門，相關業者也會受到帶動。台灣這段期間以來，根據相關部會公布的數據，無論是零售業、餐飲業等，都有起來的氣氛。

蘇貞昌說，受到國際升息、戰爭或者其他原物料等影響，政府對於影響所產生的衝擊，會做相關因應。

國際貨幣基金（IMF）日前公布2022年世界經濟展望秋季報告，預估台灣今年經濟成長率可望達到3.3%，較4月春季報告小幅上修0.1個百分點，明年預估為2.8%。今年通貨膨脹率預估為3.1%，遠低於全球。

外國媒體報導，根據IMF估算，台灣今年人均GDP將由3萬3140美元（約新台幣105.6萬元）成長到3萬5510美元（約新台幣113.2萬元），首次超越日本，也是2003年以來首次超過韓國，成為東亞第一。（編輯：楊蘭軒）1111014