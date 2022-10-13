呼應總統國慶演說 蘇貞昌：持續打造美好家園

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（中央社記者賴于榛、實習記者陳美澐台北13日電）行政院長蘇貞昌今天呼應總統蔡英文國慶演說，他表示，政府將強化經濟產業、民主自由體制與國防安全等，持續為民眾打造美好家園，給下一代更堅強、韌性的台灣。

蔡總統10日在國慶演說時表示，未來2年政府不僅要持續站穩「四個堅持」的立場，更要在經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力，打造更精實的「四大韌性」。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌呼應蔡總統的國慶演說，要求各部會強化經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防安全等4大目標。

蘇貞昌認為，「民主是台灣最大的力量，是我們與世界的語言」，對內要強化資訊透明，提高民眾辨識假訊息的能力，避免境外勢力滲透；對外則要把握台灣國際能見度最高的時刻，與民主夥伴們建立更緊密多層次的合作關係，獲得更多國際支持。

蘇貞昌表示，經濟產業方面，為提升經濟產業韌性，將加速發展五加二產業創新及六大核心戰略產業，持續鞏固台灣半導體尖端製造的優勢能量，將以創新轉型作為整體經濟發展策略，優化投資環境，排除業者投資障礙，讓更多台商願意回台投資。

而為建構韌性社會，蘇貞昌說，未來持續致力減輕養育子女、照顧長者等負擔，並加強醫療公衛體系的危機應變能力，提高校園及營造等公共設施的抗災強度。

針對未來國防戰力，蘇貞昌指出，將藉由擴大軍購達到國防自主，也會透過全民防衛動員署，加強戰訓量能，提升後備戰力。

蘇貞昌說，全球局勢不斷變動，但是台灣已經堅定、自信站穩腳步，政府會持續為產業創造商機，為民眾打造美好的家園，給下一代更堅強、韌性的台灣。（編輯：趙蔚蘭）1111013