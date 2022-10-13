蘇貞昌：股匯市波動 由沈榮津召集部會主動因應

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（中央社記者賴于榛台北13日電）近期台股波動引發關注，行政院長蘇貞昌今天表示，因美國大幅升息、地緣政治緊張、國際股市重挫，連帶影響台灣股匯市場動盪加劇，請副院長沈榮津召集相關部會，主動即時因應股匯市波動。

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌聽取國發會報告「近期經濟情勢」後指出，根據國際貨幣基金（IMF）最新公布的世界經濟展望，台灣今年的經濟成長率為3.3%、明年為2.8%，這將是連續5年優於全球表現。

蘇貞昌說，IMF預測台灣今年的物價也相對主要國家穩定；主計總處8月12日也預估今年台灣經濟成長率可望達3.76%，消費者物價指數（CPI）年增率為2.92%。

蘇貞昌指出，主計總處預估今年台灣實質輸出、固定投資以及民間消費，都有所成長，經濟部公布今年1到8月零售業與餐飲業營業額，雙雙創下歷年同期新高，勞動市場穩定、減班休息人數持續朝下降趨勢走，8月的失業率3.79％，都是22年來同期最低。

但蘇貞昌說，近期因美國大幅升息、地緣政治緊張、國際股市重挫，連帶影響台灣股匯市場動盪加劇，不過台灣基本面良好，雖受到短期因素影響，還請財經部會審慎關注，妥為因應。

蘇貞昌並要求沈榮津召集相關部會，主動即時因應物價及股匯市等波動。（編輯：郭無患）1111013