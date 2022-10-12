蘇貞昌：與地方合建社宅 創造新北市民福祉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院長蘇貞昌12日出席新北市鶯歌區社會住宅「鶯陶．安居」動土典禮表示，政府投入預算努力興辦社會住宅，積極解決民眾「住」的需求，從社宅推出後廣受歡迎程度即可看出，這是對人民最實際且有感的政策。中央社記者王鴻國攝 111年10月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北12日電）行政院長蘇貞昌今天出席新北市鶯歌區「鶯陶．安居」社會住宅動土典禮表示，持續與地方合作興建社宅，中央十分願意提供更多資源和補助，為新北市民創造最大福祉。

蘇貞昌指出，繼上月至中和區宣布，中央將投入新台幣112億元，在中和區監理站周邊興建近1800戶社會住宅，土地有97.6%來自中央；今天來到鶯歌區再度宣布，中央將投入17億元，在國防部土地上，興建380戶社會住宅，持續造福新北市民。

蘇貞昌說，每次到新北市都為地方帶來許多重大利多政策，而「鶯陶．安居」社會住宅未來完工後，在地民意代表積極爭取鶯歌居民能享有優先入住權利，請身兼國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群審慎研議，行政院將會大力支持。

蘇貞昌表示，「鶯陶．安居」社會住宅基地附近有一座籃球場，是在地居民平日運動休閒空間，尤其許多年輕人都很喜歡籃球場進行三對三鬥牛比賽，請國家住都中心在興建社宅同時也能夠協助整新籃球場，讓在地居民運動能夠不間斷。

蘇貞昌表示，新北市人口為全台最多，也最迫切需要解決民眾居住需求，而新北市政府和中央一直配合良好，行政院今年核定在新北市興建3萬3000戶社會住宅目標，截至9月30日前，中央已達成9480戶、新北市政府6937戶。

至於規劃中部分，蘇貞昌表示，中央1萬8338戶、市府736戶，中央在已達成和規劃中戶數部分，興建比例高達78%。也請新北市政府展現更大魄力和努力，持續提高社宅興建比例，中央也十分願意提供新北市更多資源和補助，為新北市民創造最大福祉，相信將能符合市民期待。

蘇貞昌說，興建社會住宅是總統蔡英文的重大政見，以8年內興建20萬戶為目標，其中12萬戶由政府直接興建、8萬戶為包租代管。此外，為減輕租屋族負擔，政府更推出300億元中央擴大租金補貼專案，照顧戶數從原本12萬戶，大幅提升至50萬戶。

蘇貞昌強調，社會住宅是年輕人、新婚家庭及地方居民最期待建設，人一輩子努力奮鬥，最後如能有一間遮風避雨的房子，政府投入預算，努力興辦社會住宅，積極解決民眾「住」的需求，從社會住宅推出後，廣受歡迎的程度即可看出，這是對人民最實際且最有感的政策。（編輯：方沛清）1111012

行政院長蘇貞昌（左3）12日到新北市鶯歌區出席社會住宅「鶯陶．安居」動工典禮，率領與會眾人持香參拜，祈求工程如期如質順利完工。中央社記者王鴻國攝 111年10月12日